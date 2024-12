Teo Mammucari sull’intervista a Belve: ‘Messo a disagio, ho difeso la mia famiglia’, la stoccata dell’ex

“Francesca Fagnani è stata molto gentile e professionale, sia al telefono che nei momenti precedenti l’ingresso in studio. Ma una volta iniziato il programma, il suo cambio di ruolo da donna a conduttrice mi ha creato un certo disagio” – così a Rtl Teo Mammucari che ha abbandonato lo studio di Belve 10 minuti dopo l’inizio dell’intervista di Francesca Fagnani.

Teo Mammucari sull’intervista di Francesca Fagnani a Belve: ‘É stata gentile e professionale prima di iniziare il programma’

“Nonostante l’accordo prima del programma, l’argomento delicato della famiglia poteva essere sollevato, e per me quella sarebbe stata una situazione emotivamente difficile” – ha aggiunto il conduttore televisivo in riferimento a quanto accaduto a Belve. “Lei ha fatto bene il suo lavoro e io ho preso una decisione che, purtroppo, si è rivelata non adatto al contesto. Sono un artista, un presentatore, un ‘mattatore’, ma prima di tutto sono umano, con le mie fragilità E mettere la famiglia al primo posto è una scelta che sento profondamente, indipendentemente dalle circostanze”.

Il conduttore si dice consapevole che “da un punto di vista professionale, avrei dovuto gestire la situazione diversamente. Ma sono prima di tutto una persona con le sue fragilità e, in quel contesto, ho sentito di dover proteggere la mia privacy e difendere la mia famiglia Ho sbagliato a scegliere quel momento per partecipare a quel programma, ma ho cercato di fare ciò che mi sembrava giusto, nonostante le difficoltà” – spiega Mammucari, convinto che la Fagnani “non avrebbe mai affrontato quella tematica, ma la paura era troppo forte”.

‘Avevamo un accordo sull’argomento delicato della famiglia e temevo che potesse essere sollevato’

Lo showman ha concluso l’intervista con gli auguri di buon Natale: “per chi avrà il piacere di venire a trovarmi in teatro, sarà un onore accogliervi. Un abbraccio a tutti, dal ‘Vostro Eroe’ che, forse, questa volta ha deluso qualcuno “. L’intervista a Teo Mammucari ha trasformato X in un vero e proprio ‘campo di battaglia’ di commenti e meme. Non è passato inosservato, in particolare, il commento dell’ex moglie, la modella brasiliana Thais Souza Wiggers, che sulle storie di Instagram ha scritto: “Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade”.

E anche il mondo dello spettacolo non è rimasto a guardare. Per la cantante Noemi – amica di Francesca Fagnani – la reazione del comico-conduttore è stata semplicemente ”incommentabile” mentre il rapper Frankie hi-nrg mc ha aggiunto un pizzico di sarcasmo al dibattito social: ”Mammuccari lo ha già detto che lavora e che è un professionista nel proprio lavoro? Nell’ultimo minuto intendo…”. Anche Fagnani, che non dimentica mai di salutare il suo pubblico sui social, questa volta ha scritto: ”Grazie amici, stasera più che mai”.