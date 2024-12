Mammucari: ‘Devo prendere il Lexotan e la mia fidanzata è un ex’, il caso del vaffa montato e la replica Rai

“Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai comunica di aver concordato con Fagnani e Fremantle di trasmettere la versione integrale dell’intervista a Mammucari – senza alcun intervento”. Attraverso una nota stampa la Rai replica alle accuse del conduttore televisivo.

La Rai sulle accuse di Mammucari sul vaffa montato dagli autori: ‘Trasmessa la versione integrale dell’intervista’

In un’intervista Selvaggia Lucarelli, sul Fatto Quotidiano, Mammucari è tornato sulla sua ospitata a ‘Belve’ trasmessa martedì 10 dicembre quando il conduttore e comico si alzò poco dopo aver lasciato lo studio tra lo stupore di Francesca Fagnani e del pubblico: “Sì, ho sbagliato su tutto, però su quel ‘vaffanculo’ montato come se fosse stato rivolto a lei, mentre stava ancora parlando col pubblico, Fagnani mi deve chiedere scusa. Ha incattivito ulteriormente le persone facendomi passare per quello che l’ha presa a parolacce”.

Un’intervista che ha avuto conseguenze anche sul piano personale con Mammucari che ha raccontato di faticare a dormire e che sta pensando di prendersi una pausa di un anno. “Quando uno prende il Lexotan per dormire non sta bene. Alcuni amici mi hanno detto che passa subito ma sto pensando di sospendere il teatro e prendermi un anno sabbatico in tv. Mi dicono che sono matto, ma io non sto bene”.

Il conduttore: ‘Francesca Fagnani mi deve chiede scusa, sto pensando di prendermi un anno sabbatico’

Mammucari ha ribadito di aver reagito così per proteggere le persone care e la fidanzata. “Fa un altro lavoro e non vuole entrare in queste dinamiche televisive. Che poi ora è pure ‘ex’, visto che si è giustamente spaventata per tutto quello che è successo e ci siamo lasciati” – ha aggiunto ammettendo di aver sbagliato a reagire così a Belve. “Sono fragile con le donne forti”.