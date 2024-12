Salvini replica a Vasco Rossi sul codice della strada: ‘Vorrei si confrontasse con i parenti delle vittime’

“Adoro Vasco Rossi come cantante ma tutti i tipi droga di fanno male. Vorrei che non si confrontasse con me, ma con i parenti di qualcuno che è morto coinvolto in un incidente stradale che ha visto come protagonista qualcuno che guidava sotto effetto di stupefacenti” – la replica del vicepremier Matteo Salvini alle critiche dell’artista sul nuovo codice della strada.

Salvini a Vasco Rossi: ‘Lo adoro come cantante, l’obiettivo del Codice della strada è salvare vite’

“Non c’è da ridere quando si parla di alcol e droga. Spero di andare a tanti altri concerti di Vasco, però è un Codice della strada che ha come unico obiettivo quello di salvare vite” – ha aggiunto il leader della Lega. “Ho visto molti suoi concerti, mi piace molto come cantante. Lui è contrariato perché dice che se uno usa alcune droghe e poi si mette al volante rischia qualcosa” – ha riferito in videocollegamento ad Atreju da Milano facendo riferimento alle parole di Vasco Rossi.

Affermazione che seguono quelle che aveva fatto a margine del Congresso della Lega Lombarda . “Questo governo ha le idee chiare – ha continuato il ministro dei Trasporti -: siamo liberali, libertari, ognuno nella vita fa quello che vuole ma ogni tipo di droga è morte. E lo Stato spacciatore con il nostro governo non farà strada”.