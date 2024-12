Mariotto, Canino e Lucarelli: ‘Non ha toccato il ballerino di proposito’, presidente Gattinoni: ‘Stava male’

“È una questione molto delicata. Non credo che lui abbia toccato il ballerino di proposito, si appoggia ma si vede chiaramente che lui non sa cosa c’è alle sue spalle. Penso, però, che succederà il finimondo perché con Fratelli d’Italia che cerca di attaccare chiunque sia gay, questa mi sembra un’occasione coi baffi”. commenta così a Fanpage Fabio Canino, giurato di Ballando con le stelle, il polverone sollevatosi contro Guillermo Mariotto con richiesta di esclusione dal talent.

Fabio Canino sulle accuse rivolte a Mariotto: ‘Si vede chiaramente che non sa cosa c’è alle sue spalle, per Fdi occasione coi baffi’

Ill video, prima girato sui social e poi ripreso dai media, e ora al centro di una nota della senatrice di Fratelli d’Italia, Donatella Campione, in cui si vede lo stilista in posa assieme ad Amanda Lear e ad alcuni ballerini, in cui gesticolando, tocca le parti intime di uno dei ballerini. Dalle immagini non è chiaro se si sia trattato di un contatto fortuito o di un vero e proprio palpeggiamento. Ma tanto è bastato per innescare un polverone.

“Quello che ha fatto Guillermo – prosegue Canino – è grave ma non tanto come gesto, ma perché siamo in una gara e in una gara ci sono delle regole. Lui ha sbagliato in quello. Detto questo, credo che se uno si alza e se ne va da un programma televisivo – e lui non è un ragazzino, è uno che conosce bene le proprie responsabilità – vuol dire che qualcosa non andava, che non stava bene. ‘Ballando’ è sempre andato bene perché è un classico televisivo.

Per fare un classico televisivo, ci sono regole ferree: la giuria è sempre la stessa, l’orchestra è sempre quella, i ballerini sono sempre quelli Perché? Perché un classico può esserlo solo se ci sono punti fissi, ma tutto il resto no e questo ti fa sentire sempre a casa”, sottolinea il giurato di ‘Ballando’. “La forza di Milly di cercare personaggi giusti. Ogni anno, quando leggo il cast, mi meraviglio. Quest’anno erano tutti bravi e ha fatto felici quelli che dicevano che il ballo era diventato meno importante di tutto. Il ballo è tornato protagonista. E quest’anno mi diverto come un matto perché vedo la competizione, vedo il talento, vedo gli sforzi dei concorrenti.”

Selvaggia Lucarelli difende lo stilista: ‘Cattiva fede’, il presidente di Gattinoni presenta denuncia a tutela di Guillermo Mariotto

A difesa di Mariotto si è schierata anche Selvaggia Lucarelli. “Va bene tutto ma (guardando il video) dire che Mariotto ha sfiorato le parti basse del ballerino intenzionalmente è davvero cattiva fede”. Stefano Dominella, presidente di Gattinoni, di cui Guillermo Mariotto è direttore creativo, ha annunciato un’azione legale a tutela dello stilista. “Il nostro avvocato Angelo Maietta è pronto a sporgere denuncia”. Dominella definisce la vicenda “una assurda storia”. “Guillermo era in preda ad un attacco di tachicardia gastrica – aggiunge Dominella – Poteva pensare a tutto meno che a mettere le mani addosso ad una persona. Era in ginocchio, ha tentato di sollevarsi con il braccio sinistro. In suo aiuto è venuta infatti Milly Carlucci”.