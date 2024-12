Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia i 30 big in gara: chi sono, duello Fedez-Tony Effe

Per gli appassionati del Festival di Sanremo la data di domenica 1° dicembre era cerchiata in rosso. Nel corso del Tg1 delle 13:30 Carlo Conti ha annunciato i big in gara per la 75esima edizione della storica kermesse canora.

Carlo Conti ufficializza i 30 big in gara: tornano Massimo Ranieri e Marcella Bella, non c’è Albano

“Riprenderò finalmente a dormire tranquillo. I produttori e le case discografiche mi hanno messo in difficoltà tant’è che abbiamo portato a 30 i big in gara con altre dieci che meritavano di entrare”. Questi gli artisti che saranno protagonisti della rassegna canora: Achille Lauro, Gaia, Coma Cose, Francesco Gabbani, Willy Peyote, Rkomi, Modà, Rose Villain, Irama, Noemi, Emis Killa, Clara, Brunori Sas, Massimo Ranieri, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michelin, Lucio Corsi, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.

“Fedez e Tony Effe sono ragazzi intelligenti canteranno e basta” – ha riferito Carlo Conti stuzzicato dal mezzo busto del Tg1 visto il dissing dei mesi scorsi su Chiara Ferragni. A sorpresa non c’è neanche Albano che aveva riferito di aver mandato tre brani al direttore artistic.

‘Fedez e Tony Effe sono ragazzi intelligenti, canteranno e basta’

Dopo 5 anni il conduttore televisivo ha ereditato la direzione artistica da Amadeus che per 5 anni è stato al timone del Festival. Per il 63enne fiorentino si tratta di un ritorno visto che è stato deus ex machina di Sanremo dal 2015 al 2017. Conti svelerà i titoli dei brani dei Big nel corso della serata del 18 dicembre di Sarà Sanremo.

Per quanto riguarda le votazioni è intervenuta anche qui una modifica al Regolamento: le radio straniere saranno inserite nella Giuria della Sala Stampa come categoria ‘ospite’. Il DopoFestival sarà condotto da Alessandro Cattelan che è alla guida anche di Sanremo Giovani. La 75esima edizione si svolgerà dall’11 al 15 febbraio 2025.