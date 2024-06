Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, lite furibonda tra ex in ristorante: intervengono i carabinieri

I carabinieri sono intervenuti lunedì 17 giugno, intorno alle 22:00, in un ristorante in piazza Albania a Roma, dove si stava consumando un’accesa lite tra l’attrice Micaela Ramazzotti e il suo ex marito, il regista Paolo Virzì.

Discussione furibonda tra l’attrice Micaela Ramazzotti e il regista Paolo Virzì in un ristorante di Roma alla presenza dei figli

A quanto si apprende i due si sarebbero ritrovati casualmente nello stesso locale quando dopo alcune battute offensive, sarebbe scoppiato il litigio talmente acceso da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. La discussione è avvenuta in un ristorante di piazza Albania, all’Aventino, dove Micaela Ramazzotti si era presentata con il suo nuovo partner, il personal trainer 39enne Claudio Pallitto.

Erano seduti al tavolo con la figlia di 11 anni dell’attrice quando Virzì è entrato nel ristorante con l’altro figlio 14enne nato dalla relazione con l’artista. La discussione sarebbe nata per motivi legati alla separazione. L’alterco è andato avanti per 40 minuti generando un clima di tensione nel noto locale romano con titolare e camerieri che hanno tentato invano di placare gli animi.

“Abbiamo visto gettare a terra anche un telefonino, poi una ragazza si è sentita male ed è corsa in bagno. Li abbiamo sentiti gridare per diversi minuti” – hanno raccontato due ragazze che erano nel locale al momento della discussione. Diversi clienti sono andati via. “Sono volati piatti, posate e sedie. Non abbiamo capito subito cosa stesse accadendo”.

Micaela Ramazzotti con il nuovo partner, presente quando è scoppiata la lite

La discussione sarebbe scoppiata per motivi legati alla separazione: ‘Una ragazza si è sentita male’

La situazione è tornata alla normalità con l’arrivo dei carabinieri e dei genitori di Micaela Ramazzotti. L’attrice ha accusato un malore ed è stata soccorsa dagli operatori del 118. Solo intorno alle 23:00 è tornata la calma in piazza Albania.

Al momento né Paolo Virzì né Micaela Ramazzotti hanno sporto denuncia mentre il titolare del ristorante è stato ascoltato dai carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto nella serata di lunedì 17 giugno. Dopo un sodalizio durato 16 anni la coppia aveva annunciato lo scorso anno la separazione. Sono genitori di due figli di 14 e 11 anni.