Ana Laura Ribas a Verissimo: Vallettopoli, il tumore, la nuova vita: lacrime ed emozioni

Ana Laura Ribas a Verissimo

Ana Laura Ribas, ex showgirl brasiliana nota al pubblico italiano, è tornata sotto i riflettori partecipando a Verissimo il 1° febbraio 2025. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, ha condiviso dettagli sulla sua nuova vita professionale, la relazione con il compagno Marco Uzzo e riflessioni sul suo passato.

Una nuova carriera lontano dalla televisione

Dopo anni di presenza costante sul piccolo schermo, Ana Laura ha deciso di intraprendere una nuova strada professionale. Ha dichiarato: “Ho smesso con quel mondo, oggi faccio tutt’altro”. Attualmente, si dedica al settore digitale, collaborando con vari brand italiani e internazionali per campagne pubblicitarie online. Questa transizione le ha permesso di reinventarsi e di trovare nuove soddisfazioni professionali.

L’amore con Marco Uzzo e la differenza d’età

Da oltre 15 anni, Ana Laura è legata sentimentalmente a Marco Uzzo, di 25 anni più giovane. Nonostante la significativa differenza d’età, la loro relazione è solida e basata su una profonda complicità. Riguardo al loro rapporto, ha affermato: “La differenza d’età non è mai stata un problema per noi. Ci capiamo e sosteniamo a vicenda in ogni scelta. Siamo innamorati come il primo giorno. É sempre premuroso con me e quando si trova davanti a un negozio acquista sempre qualcosa per dimostrare che sono sempre nei suoi pensieri”. Poi la brasiliana si è commossa nel leggere la lettera a sorpresa del partner.

Le sfide del passato e la rinascita

Nel corso dell’intervista, Ana Laura ha affrontato anche temi delicati del suo passato, come la lotta contro un tumore all’utero e un’infanzia segnata da un padre violento. Ha raccontato: “Ho avuto un’infanzia difficile, ma ho sempre cercato di guardare avanti e di costruire una vita migliore per me stessa”. Queste esperienze l’hanno resa più forte e determinata a vivere appieno ogni momento.

Poi la vicenda Vallettopoli in cui si è trovata coinvolta e che ha segnato la sua vita. “É arrivato un periodo difficilissimo della mia vita perché sono rimasta sola. Il 2007 e il 2008 sono stati anni infernali perché la stampa mi aveva affossato e, poi, quando venne fuori che non c’entravo nulla, nessuno disse niente” – ha sottolineato.

“Cominciavano a chiamare per annullare le ospitate e le collaborazioni. C’è stato un “fuggi fuggi” mica da ridere, rimasi sola, con poche persone che, fondamentalmente, facevano parte della mia vita anche prima, poi, però, mi sono rialzata e sono andata avanti senza aspettare che squillasse il telefono”.

Un addio definitivo al mondo dello spettacolo?

Nonostante la sua assenza prolungata dalla televisione, Ana Laura non esclude del tutto un ritorno sul piccolo schermo. Tuttavia, al momento, è concentrata sulla sua attività nel digitale e sulla sua vita privata. Ha concluso: “La televisione è stata una parte importante della mia vita, ma ora le mie priorità sono cambiate. Questa è la mia ultima ospitata. Non escludo nulla per il futuro, ma per ora sono felice così”.

La chirurgia estetica

Durante l’intervista, Ana Laura ha affrontato anche il tema della chirurgia estetica, condividendo le sue esperienze personali e le motivazioni che l’hanno spinta a ricorrervi. “Ho avuto problemi al seno perché, quando lo rifai, può succedere che le protesi subiscano un rigetto e a me è successo per ben tre volte” – ha riferito sottolineando che per non ritrovarsi a 70 anni in sala operatoria ha sostituito le protesi con il grasso naturale e si è sottoposta alla blefaroplastica.