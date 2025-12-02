GF 2025, Ventura furiosa contro Simone e Domenico: provvedimento disciplinare divide il web

Provvedimento disciplinare per Simone e Domenico

Ventura durissima contro Simone e Domenico: “Avete detto cose gravissime”

La puntata dell’1 dicembre del Grande Fratello 2025 è stata scossa da un duro intervento di Simona Ventura, che ha condannato senza mezzi termini le frasi pronunciate da Simone De Bianchi e Domenico D’Alterio su Dolce, la l’ospite arrivata dal GF Kosovo, e il gesto nei confronti di Grazia Kendi. Parole che hanno portato a un provvedimento disciplinare, provvedimento che ha diviso il pubblico tra chi lo ha ritenuto giusto e chi si aspettava addirittura una squalifica.

La conduttrice ha mostrato una clip in cui i due concorrenti, in giardino e in compagnia di Francesca (madre di Simone) e Benedetta, ironizzavano sulla possibilità di conquistare Dolce con “dieci bottiglie di vino e melatonina”.

Una battuta che Ventura ha giudicato gravissima:

“Non si dice una cosa del genere. L’idea di ubriacare una ragazza per andarci insieme è inaccettabile”, ha dichiarato, visibilmente furiosa.

L’opinionista Ascanio ha rincarato la dose: «Da uomo, mi hai fatto vergognare».

Simone tenta una difesa, poi si arrende: “Chiedo scusa, mi prendo tutto”

Simone ha dapprima abbozzato una difesa (“Era una cosa uscita per scherzare”), poi ha ceduto alle critiche assumendosi tutte le responsabilità. Scuse ufficiali anche da parte di Domenico e delle due ragazze presenti, Francesca, la madre di Simone De Bianchi, e Benedetta, sollecitate direttamente da Ventura. “Avete sorriso, invece di intervenire”.

La conduttrice, però, ha tenuto fermo il punto: «Fuori dalla Casa c’è una grande consapevolezza sulla drammaticità di certe situazioni. Non si scherza su questi temi».

Il provvedimento del Grande Fratello: nomination punitiva

Il programma ha scelto una punizione mirata:

Simone e Domenico → nomination d’ufficio

→ Francesca e Benedetta → solo un richiamo

La decisione ha generato un acceso dibattito sui social: molti fan hanno gradito la scelta rimarcando che Omer la settimana prima era stato ‘graziato’ per un brutto gesto davanti alle coinquiline. Altri avrebbero preferito una squalifica immediata.

Dolce Dona entra nella Casa

Intanto, la protagonista involontaria della vicenda è finalmente entrata nel Tugurio. Dolce Dona, 30 anni, albanese cresciuta in Italia, è una delle concorrenti più amate del Big Brother Kosovo. Resterà solo qualche giorno, senza partecipare al gioco ufficiale.

Altri momenti della puntata

Valentina Piscopo affronta Domenico

Dopo aver annunciato sui social la fine della loro relazione, Valentina Piscopo è rientrata nella Casa per restituirgli l’anello e chiudere definitivamente:

«Hai fatto sì che mi chiamassero cornuta. Non sei l’uomo per me». Sui social ha però fatto discutere soprattutto per il nuovo taglio sfoggiato in puntata. “In versione Annalisa” – hanno scritto alcuni utenti sui social facendo riferimento al colore più chiaro oltre che all’acconciatura.

Valentina si è travestita da Annalisa perchè vuole partecipare alla Lip Sync Battle di TSQV 😂😂😂#GrandeFratello pic.twitter.com/v67UP3yQpo — Massimo✨ (@thisismassimo_) December 1, 2025

Mattia Scudieri eliminato

Simona Ventura ha annunciato l’esito del televoto: Mattia Scudieri è il meno votato e abbandona il programma. Tra l’altro si era infortunato giocando a pallavolo alla vigilia della puntata. Era uscito temporaneamente dalla casa per poi rientrare sorretto dalle stampelle e con il gesso.

Jonas Pepe è il secondo finalista

Il televoto ha decretato anche il nuovo finalista: Jonas Pepe, che ha scoperto la notizia mentre riabbracciava la madre Grazia. L’ultimo atto del Grande Fratello è previsto per il 15 dicembre mentre la prossima settimana andrà in scena la semifinale con due eliminazione. Con Simone e Domenico sono finiti in nominato Rasha e Francesca.