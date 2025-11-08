Raffaella Fico incinta del secondo figlio: ‘Con Armando Izzo ho trovato l’amore vero’

Raffaella Fico commossa a Verissimo

“È come se fosse tutto nuovo”: Raffaella Fico annuncia la seconda gravidanza a Verissimo

“Per me è come se fosse tutto nuovo, super emozionante. Non ricordo nulla della prima gravidanza.”

Con queste parole, Raffaella Fico ha annunciato, ospite di Verissimo, di essere in dolce attesa del suo secondo figlio.

La modella e showgirl napoletana, 36 anni, è già mamma di Pia, nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli. Oggi vive un nuovo capitolo di felicità accanto al compagno Armando Izzo, 33 anni, calciatore del Monza.

“Con Armando ho trovato l’amore vero”

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Raffaella Fico ha raccontato con entusiasmo la sua storia d’amore con Izzo:

“Finalmente è arrivato nella mia vita l’amore vero, quello bello. È arrivato inaspettatamente, quando non lo cercavo. Quello che provo per lui non l’ho mai provato per nessun altro.”

Un legame nato quasi per caso e cresciuto con naturalezza, fondato su valori condivisi e semplicità.

“Lui è stato molto bravo, mi ha corteggiata a lungo. Abbiamo gli stessi valori, veniamo dalla stessa terra, ci siamo ritrovati nella nostra semplicità”, ha spiegato la showgirl.

Una gravidanza desiderata e serena

Raffaella Fico ha raccontato di vivere questa gravidanza con grande serenità:

“Sono felicissima e vivo questa gravidanza in maniera serena perché accanto a me ho il mio uomo, e entrambi l’abbiamo voluta.”

Sua figlia Pia, che presto compirà 14 anni, ha accolto la notizia con gioia:

“È felicissima, ha sempre desiderato un fratellino o una sorellina. Con Armando ha un rapporto bellissimo, lui è già papà e sa come prenderla.”

Izzo, infatti, ha già due figli nati dal precedente matrimonio con Concetta, e ha dimostrato di essere un compagno e un padre presente.

Matrimonio in vista? “Ne abbiamo parlato, ma vedremo più in là”

Alla domanda sulla possibilità di un matrimonio, la Fico ha sorriso:

“Potrebbe esserci, ma vedremo più in là. Di sicuro mi vedo in un futuro felice, con una bella famiglia.”

Dopo anni di relazioni difficili, la showgirl ha ritrovato stabilità e dolcezza accanto al difensore del Monza.

“Il mio fidanzato è gentile, di cuore, bello d’animo. Non mi aspettavo tutto questo, ci sto facendo l’abitudine.”

Dalle delusioni al nuovo amore

Negli anni, Raffaella Fico ha vissuto relazioni molto esposte mediaticamente, a partire da quella con Mario Balotelli, con cui ha avuto la figlia Pia.

Successivamente è stata legata ad Alessandro Moggi (dal 2016 al 2018), all’imprenditore Piero Neri (2021-2022), e ha avuto brevi relazioni con Giulio Fratini e Gianluca Tozzi, figlio del cantante Umberto Tozzi.

Oggi, però, il passato sembra alle spalle: Raffaella è serena e pronta a costruire un futuro di amore e famiglia.

Chi è Raffaella Fico

Nata a Cercola, in provincia di Napoli, il 29 gennaio 1988, Raffaella Fico è cresciuta a Casalnuovo in una famiglia semplice: papà Alfonso e mamma Antonietta gestivano una piccola bottega di frutta e verdura.

Dopo il diploma al liceo socio-pedagogico, ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo, diventando un volto noto di programmi come Il Grande Fratello, Colorado e Tale e Quale Show.