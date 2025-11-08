“Ciao Maestro”: l’omaggio commosso di Tu sì que vales a Beppe Vessicchio

Maria De Filippi e Beppe Vessicchio

Un “Ciao Maestro” che commuove il pubblico di Canale 5

Si è aperta con un momento di grande emozione la puntata dell’8 novembre di Tu sì que vales: una clip intensa e piena d’affetto ha ricordato il Maestro Beppe Vessicchio, storico direttore d’orchestra e volto amatissimo della televisione italiana.

Sullo schermo è apparso il titolo semplice ma toccante: “Ciao Maestro”, accompagnato dalle immagini più belle della sua carriera e dai sorrisi che lo hanno reso un’icona.

A fine settembre il duetto con Maria De Filippi travestita da Orietta Berti

Il pubblico lo aveva rivisto in una delle puntate più divertenti di questa edizione, lo scorso 27 settembre, quando aveva partecipato alla gara di lip sync.

Per l’occasione, Vessicchio si era presentato nei panni di Fedez, mentre Maria De Filippi si era trasformata in Orietta Berti per un duetto esilarante sulle note del tormentone Mille.

Un momento leggero, ironico e pieno di energia, oggi diventato uno dei ricordi più teneri del Maestro.

Maria De Filippi: “I tuoi occhi erano pieni di saggezza”

Tra i primi a ricordarlo pubblicamente è stata Maria De Filippi, che ha condiviso un messaggio struggente sui canali social del programma Amici, dove Vessicchio era di casa da anni.

“È difficile crederci. Mi sembra impossibile”, ha scritto la conduttrice.

“Mi vengono in mente i tuoi occhi sempre sorridenti e comprensivi. Occhi che esprimevano saggezza, autorevolezza, gli occhi di un grande Maestro, non solo d’orchestra ma di vita. Ti sorrido e tu sorridi a mezza bocca come sempre. Ti voglio bene.”

Parole semplici, ma capaci di racchiudere tutto l’affetto che il pubblico e i colleghi nutrivano per lui.

Le ultime apparizioni televisive

Tra le ultime apparizioni di Peppe Vessicchio in TV si ricordano quella a “Amici”, dove aveva diretto i ragazzi con la consueta eleganza e ironia, e quella del 22 ottobre nello studio di Silvia Toffanin a “This Is Me”, in cui aveva raccontato la sua carriera e la passione per la musica.

Un addio che lascia il segno

Con il suo talento, la sua discrezione e il suo sorriso, Beppe Vessicchio ha attraversato generazioni di telespettatori diventando una figura familiare e rassicurante.

L’omaggio di Tu sì que vales è stato un modo semplice ma autentico per dire addio a un uomo che ha fatto della musica una lezione di vita.

“Ciao Maestro” – due parole che racchiudono tutta la gratitudine di chi lo ha conosciuto, ascoltato e amato.