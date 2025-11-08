Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

“Ciao Maestro”: l’omaggio commosso di Tu sì que vales a Beppe Vessicchio

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 8 Nov, 2025 - ore: 21:50 #Beppe Vessicchio, #Maria De Filippi, #tu si que vales
Maria De Filippi e Beppe VessicchioMaria De Filippi e Beppe Vessicchio

Un “Ciao Maestro” che commuove il pubblico di Canale 5

Si è aperta con un momento di grande emozione la puntata dell’8 novembre di Tu sì que vales: una clip intensa e piena d’affetto ha ricordato il Maestro Beppe Vessicchio, storico direttore d’orchestra e volto amatissimo della televisione italiana.
Sullo schermo è apparso il titolo semplice ma toccante: “Ciao Maestro”, accompagnato dalle immagini più belle della sua carriera e dai sorrisi che lo hanno reso un’icona.

A fine settembre il duetto con Maria De Filippi travestita da Orietta Berti

Il pubblico lo aveva rivisto in una delle puntate più divertenti di questa edizione, lo scorso 27 settembre, quando aveva partecipato alla gara di lip sync.
Per l’occasione, Vessicchio si era presentato nei panni di Fedez, mentre Maria De Filippi si era trasformata in Orietta Berti per un duetto esilarante sulle note del tormentone Mille.
Un momento leggero, ironico e pieno di energia, oggi diventato uno dei ricordi più teneri del Maestro.

Maria De Filippi: “I tuoi occhi erano pieni di saggezza”

Tra i primi a ricordarlo pubblicamente è stata Maria De Filippi, che ha condiviso un messaggio struggente sui canali social del programma Amici, dove Vessicchio era di casa da anni.

“È difficile crederci. Mi sembra impossibile”, ha scritto la conduttrice.
“Mi vengono in mente i tuoi occhi sempre sorridenti e comprensivi. Occhi che esprimevano saggezza, autorevolezza, gli occhi di un grande Maestro, non solo d’orchestra ma di vita. Ti sorrido e tu sorridi a mezza bocca come sempre. Ti voglio bene.”

Parole semplici, ma capaci di racchiudere tutto l’affetto che il pubblico e i colleghi nutrivano per lui.

Le ultime apparizioni televisive

Tra le ultime apparizioni di Peppe Vessicchio in TV si ricordano quella a “Amici”, dove aveva diretto i ragazzi con la consueta eleganza e ironia, e quella del 22 ottobre nello studio di Silvia Toffanin a “This Is Me”, in cui aveva raccontato la sua carriera e la passione per la musica.

Un addio che lascia il segno

Con il suo talento, la sua discrezione e il suo sorriso, Beppe Vessicchio ha attraversato generazioni di telespettatori diventando una figura familiare e rassicurante.
L’omaggio di Tu sì que vales è stato un modo semplice ma autentico per dire addio a un uomo che ha fatto della musica una lezione di vita.

“Ciao Maestro” – due parole che racchiudono tutta la gratitudine di chi lo ha conosciuto, ascoltato e amato.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Raffaella Fico incinta del secondo figlio: ‘Con Armando Izzo ho trovato l’amore vero’

Nov 8, 2025 Redazione
Gossip e TV

“Sentenza Vessicchio”: la storica vittoria del maestro che cambiò le regole sui diritti musicali

Nov 8, 2025 Giuseppe D'Alto
Gossip e TV

Addio al Maestro Beppe Vessicchio, è morto all’improvviso a 69 anni: il direttore d’orchestra dei record

Nov 8, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

“Ciao Maestro”: l’omaggio commosso di Tu sì que vales a Beppe Vessicchio

Attualità

Firenze, turista aggredita in centro: fermati due uomini, la donna è ricoverata a Careggi

Sport

Djokovic trionfa ad Atene e “regala” un sogno a Musetti: il serbo annuncia il forfait alle Atp Finals di Torino

Attualità

Massachusetts, uccide l’ex fidanzata con oltre 200 coltellate: Bruce Maiben condannato all’ergastolo

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.