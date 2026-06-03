Kerolay Chaves

L’idea dell’influencer brasiliana conquista i social e accende il dibattito

La corsa ai Mondiali 2026 è già iniziata anche fuori dal campo. A far parlare nelle ultime ore è Kerolay Chaves, influencer e modella brasiliana che ha attirato l’attenzione internazionale dopo aver realizzato un insolito servizio fotografico utilizzando oltre mille figurine ufficiali dell’album Panini dedicato alla Coppa del Mondo.

Le immagini e i video pubblicati sui social hanno rapidamente fatto il giro del web, superando il milione di visualizzazioni nel giro di poche ore. Un risultato che ha trasformato l’iniziativa della content creator in uno dei fenomeni virali più discussi delle ultime settimane.

Dietro il progetto non c’è soltanto una trovata social. La ventiquattrenne brasiliana punta infatti a conquistare il titolo simbolico di Musa dei Mondiali 2026, sfruttando la visibilità generata dall’evento sportivo più seguito del pianeta.

Sette ore di lavoro per trasformare il corpo in un album Panini

Secondo quanto raccontato dalla stessa influencer, il progetto ha richiesto un lungo lavoro di preparazione. Le figurine sono state applicate manualmente sul corpo con l’aiuto di un team specializzato per ottenere un effetto uniforme e fotografico.

“Non volevo limitarmi a indossare una maglia o tenere un pallone tra le mani”, ha spiegato Kerolay Chaves raccontando l’idea nata dopo aver cercato senza successo esempi simili sul web.

L’intera realizzazione avrebbe richiesto circa sette ore di lavoro. Il risultato finale mostra la modella completamente ricoperta dalle figurine ufficiali dell’album Panini dei Mondiali 2026, trasformando il proprio corpo in una sorta di album vivente.

Una scelta che si distingue dalle tradizionali campagne social legate al calcio e che ha immediatamente attirato l’attenzione dei media brasiliani e internazionali.

Chi è Kerolay Chaves?

In Brasile il nome di Kerolay Chaves è già molto conosciuto. La modella vanta una forte presenza sui social network ed è diventata celebre anche grazie alla vittoria ottenuta nel concorso Miss Bumbum, uno degli eventi mediatici più seguiti del Paese.

Negli ultimi anni ha costruito una carriera da influencer puntando su contenuti capaci di generare forte engagement e visibilità. La campagna dedicata alle figurine Panini sembra inserirsi perfettamente in questa strategia.

Non a caso, dopo la pubblicazione delle immagini, la stessa Chaves ha lanciato un appello ai follower chiedendo sostegno per la sua candidatura a nuova musa della competizione iridata.

Perché le figurine Panini sono tornate al centro dell’attenzione?

L’iniziativa arriva in un momento in cui l’album ufficiale dei Mondiali 2026 sta registrando numeri record. L’edizione dedicata alla prossima Coppa del Mondo contiene infatti ben 980 figurine, conseguenza dell’allargamento del torneo a 48 nazionali.

L’enorme interesse dei collezionisti ha alimentato anche fenomeni collaterali. In Brasile, nelle scorse settimane, le autorità hanno sequestrato centinaia di migliaia di figurine contraffatte destinate al mercato nero, confermando il valore economico e simbolico assunto dall’album Panini.

In questo contesto, la scelta di utilizzare fisicamente le figurine per una performance artistica ha contribuito a rendere ancora più virale il progetto di Kerolay Chaves.

Una trovata social o una strategia mediatica perfetta?

Al di là delle reazioni contrastanti, l’operazione ha raggiunto l’obiettivo principale: far parlare di sé. Tra condivisioni, commenti e articoli pubblicati in diversi Paesi, Kerolay Chaves è riuscita a conquistare una visibilità internazionale proprio alla vigilia dell’evento sportivo più atteso.

E mentre il conto alla rovescia verso i Mondiali continua, la modella brasiliana sembra aver già trovato il modo per ritagliarsi uno spazio da protagonista ben prima del fischio d’inizio.