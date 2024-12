Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si rivedono, lei: ‘Con l’inganno’

L’arresto lampo, la scarcerazione, le pesanti accuse di stalking, interrogatori e tesi contrastanti e interviste. In attesa degli sviluppi giudiziari, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno cercando di fare il possibile per isolare la piccola Celine Blue, nata lo scorso 12 maggio, da questa delicata vicenda e di non farle mancare l’affetto di entrambi i genitori. Almeno da quello che traspariva dalle immagini pubblicate dal settimanale Chi.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni paparazzati da Chi

Sophie Codegoni paparazzata dal settimanale Chi mentre riprendeva la figlia da Alessandro Basciano

Alessandro ha riabbracciato la figlia dopo la bufera che l’ha travolto ed in quella occasione ha rivisto Sophie per alcuni istanti. Sulla questione è intervenuta l’influencer che ha riferito che le cose stanno diversamente da quelle mostrate dal periodico. “A volte guardando delle foto ci si può fare un’idea completamente diversa da quella che è la realtà e si scrivono articoli che manifestano più il desiderio del giornalista ottimista ma che, evidentemente, non conosce i fatti. Questa foto, e quelle che verranno, testimoniano un incontro procurato con l’inganno” – si legge nella Stories condivisa sul suo profilo Instagram. “Non c’è alcuna armonia tra me e il papà di Celine, anzi quest’ incontro ha prodotto ulteriore materiale per il fascicolo”.

L’ex gieffina ha raccontato di essersi recata all’asilo e di non aver trovato la figlia. “Tramite avvocati mi è stato comunicato che mi sarebbe stata riconsegnata dalla cugina di Alessandro, imponendomi ancora una volta delle condizioni, come quella di farmi trovare di persona sotto casa ma, invece di trovare la cugina ho trovato lui. L’istinto materno ha ovviamente superato le mie paure” – ha sottolineato Sophie Codegoni.

“Ho scelto di non parlare fino a che la legge non avrà compiuto il suo percorso ma mi dispiace veramente che ci sia qualcuno che non ha capito la gravità di quello che sto vivendo, il dolore interiore, la paura continua e l’insicurezza totale di quello che sarà. Con l’inizio dell’anno ci sarà una data importante per chi nella giustizia continua a credere“.

L’influencer su Stories: ‘Incontro procurato con l’inganno, non c’è alcuna armonia tra me e il papà di Celine’

Il settimanale ha anche ricostruito la giornata di Alessandro Basciano con la piccola. Dopo una veloce passeggiata al parco, è stato il momento dello shopping con l’ex tentatore che le ha acquistato delle scarpine prima di portarla al bar a prendere una merenda. Ad ora di cena il rientro a casa con Sophie Codegoni che ha raggiunto l’ex per riprendere Celine Blue e rientrare in casa in una situazione di apparente calma. Del resto la relazione è stata sempre tumultuosa. Si è passati da momenti di idillio e passione a roventi litigi. Poi la Stories dell’influencer a smentire la ricostruzione diffusa in queste ore sull’incontro con il dj.

Non è tardata ad arrivare la replica di Basciano. “Un padre ha il diritto/dovere di vedere i figli e di prendersi cura di loro. É inaccettabile che qualcuno si eriga a giudice e stabilisca unilateralmente che io non possa vedere la mia bambina pur non avendo alcuna limitazione” – ha precisato il dj su Instagram Stories.

La replica di Basciano: ‘Polemiche dannose per la piccola, se è così una buona madre mi faccia abbracciare Celine a Natale’

“Di alcuni episodi non si sono foto, come quando ho incontrato la madre di mia figlia all’asilo pochi giorni fa in occasione del laboratorio di Celine. Era lì serena, già informata dagli avvocati che ci saremmo di certo visti. Rimando tutte le accuse al mittente, non scendo in ulteriori polemiche sterile, anzi dannose per la piccola. Se è così una buona madre come sostiene che mi faccia abbracciare la piccola per Natale. Non serve aggiungere altro”.

La Stories di Sophie Codegoni