Tale e quale show 2023, il cast ufficiale: dal cantante che trionfò sui Maneskin a X Factor ai discussi ex gieffini

Via social Carlo Conti ha ufficializzato il cast di Tale e quale show 2023 che vedrà protagonisti cantanti ma anche diversi protagonisti dei reality. La prima puntata è prevista per venerdì 22 settembre.

Squadra che vince non si cambia e la giuria è stata confermata in toto con Loretta Goggi che sarà affiancata da Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Confermata la presenza dei ri-ripetenti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Con loro in gara ci saranno dieci concorrenti:

Pamela Prati

Jasmine Rotolo

Cristina Scuccia

Maria Teresa Ruta

Ilaria Mongiovì

Ginevra Lamborghini

Lorenzo Licitra

Scialpi

Gaudiano

Alex Belli

Tra i volti della tredicesima edizione di Tale e quale show anche Lorenzo Licitra, il tenore pop che trionfò ad X Factor superando in finale i Maneskin. Non sarà l’unico ad aver vinto un talent in gara. Cristina Scuccia, reduce da L’Isola dei Famosi, tornerà a scaldare le corde vocali e proverà a ripetere la cavalcata che nel 2014 la vide trionfare a The Voice quando indossava ancora le sacri vesti da suora.

Alle prese con le trasformazioni anche Scialpi, artista che conquistò la ribalta negli anni ’80 e che di recente ha fatto discutere per i suoi ritocchi estetici. Pamela Prati proverà a lasciare il segno nel talent dopo la doppia esperienza al GF Vip. Dal reality, per dare un tocco di chimica artistica, arriverà Alex Belli. Con lui Ginevra Lamborghini, squalificata nell’ultima edizione per il caso Bellavia, e la vulcanica Maria Teresa Ruta.

La partecipazione della cantante Jasmine Rotolo sarà particolarmente significativa per Cristiano Malgioglio, caro amico della madre Stefania, morta prematuramente per un brutto male, per la quale ha scritto Cocktail d’amore. Completano il cast Gaudiano, vincitore delle nuove proposte del Festival di Sanremo nel 2021, e Ilaria Mongiovì che ha vestito i panni di Esmeralda nella tournée teatrale Notre Dame De Paris.