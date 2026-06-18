Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Jannik Sinner, le foto dal matrimonio di Duplantis fanno discutere: cosa mostrano davvero

DiRedazione

Pubblicato: 18 Giu, 2026 - ore: 20:23 #Duplantis, #Laila Hasanovic, #Sinner
Sinner al matrimonio di DuplantisSinner al matrimonio di Duplantis

Scatti circolati sui social mostrano il numero uno del tennis mondiale durante il ricevimento a Cannes

Alcune fotografie circolate sui social nelle ultime ore hanno acceso il dibattito attorno a Jannik Sinner. Gli scatti sarebbero stati realizzati durante il matrimonio del campione olimpico del salto con l’asta Armand “Mondo” Duplantis e della compagna Desiré Inglander, celebrato nei pressi di Cannes.

Nelle immagini il numero uno del tennis mondiale appare in un momento di assoluto relax insieme allo sposo e ad altri invitati. Proprio la sua postura e l’atmosfera della festa hanno dato vita a numerose interpretazioni sul web.

Le foto diventano virali

Gli scatti, condivisi inizialmente da un profilo social e poi rilanciati da diversi utenti, mostrano Sinner sorridente durante il ricevimento, appoggiato a Duplantis e al padre del campione svedese.

Per molti utenti si tratta di un’immagine insolita del tennista altoatesino, da sempre considerato molto riservato e poco incline a mostrare aspetti della propria vita privata.

Nessuna conferma sulle interpretazioni

Sui social non sono mancati commenti secondo cui Sinner avrebbe alzato un po’ troppo il gomito durante i festeggiamenti. Si tratta però esclusivamente di deduzioni basate sulle immagini, che non trovano alcuna conferma oggettiva.

Dalle fotografie non è infatti possibile stabilire se il campione italiano avesse bevuto alcolici in quantità tali da alterarne lo stato, né esistono dichiarazioni ufficiali o elementi verificabili che consentano di affermarlo.

L’unico dato certo è che il tennista si trovava a un evento privato insieme ad amici, in un clima di festa.

Un weekend lontano dai campi

La partecipazione al matrimonio rappresenta una breve pausa dagli allenamenti in vista della stagione sull’erba.

Sinner era presente insieme alla compagna Laila Hasanovic, amica della sposa, mentre il rapporto di amicizia con Duplantis è noto da tempo e più volte i due campioni hanno manifestato reciproca stima.

Le immagini hanno inevitabilmente attirato l’attenzione perché mostrano un lato inedito del numero uno del mondo: sorridente, rilassato e immerso in un contesto lontano dai campi da tennis. Tutto il resto, almeno allo stato attuale, resta nel campo delle interpretazioni e delle indiscrezioni che non trovano riscontri ufficiali.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Gossip e TV

Pupo alla Maturità 2026 a 70 anni: ‘Lo faccio per i miei genitori’, ha scelto la traccia su Saragat

Giu 18, 2026 Redazione
Gossip e TV

Croazia-Inghilterra, Ivana Knoll ruba la scena ai Mondiali 2026: il look fa impazzire i social

Giu 18, 2026 Renato Valdescala
Gossip e TV

Rai, Salvo Sottile verso Ore 14 al posto di Milo Infante: ecco come cambiano i palinsesti

Giu 17, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Jannik Sinner, le foto dal matrimonio di Duplantis fanno discutere: cosa mostrano davvero

Gossip e TV

Pupo alla Maturità 2026 a 70 anni: ‘Lo faccio per i miei genitori’, ha scelto la traccia su Saragat

Attualità

Reggio Emilia, segrega e violenta la compagna per dieci anni: arrestato 69enne di Vezzano sul Crostolo

Attualità

Reggio Emilia, bambino di 11 anni investito da un camion dei rifiuti: è morto dopo il ricovero

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© Notizie Audaci. All Rights Reserved.