Jannik Sinner, le foto dal matrimonio di Duplantis fanno discutere: cosa mostrano davvero

Sinner al matrimonio di Duplantis

Scatti circolati sui social mostrano il numero uno del tennis mondiale durante il ricevimento a Cannes

Alcune fotografie circolate sui social nelle ultime ore hanno acceso il dibattito attorno a Jannik Sinner. Gli scatti sarebbero stati realizzati durante il matrimonio del campione olimpico del salto con l’asta Armand “Mondo” Duplantis e della compagna Desiré Inglander, celebrato nei pressi di Cannes.

Nelle immagini il numero uno del tennis mondiale appare in un momento di assoluto relax insieme allo sposo e ad altri invitati. Proprio la sua postura e l’atmosfera della festa hanno dato vita a numerose interpretazioni sul web.

Le foto diventano virali

Gli scatti, condivisi inizialmente da un profilo social e poi rilanciati da diversi utenti, mostrano Sinner sorridente durante il ricevimento, appoggiato a Duplantis e al padre del campione svedese.

Per molti utenti si tratta di un’immagine insolita del tennista altoatesino, da sempre considerato molto riservato e poco incline a mostrare aspetti della propria vita privata.

Nessuna conferma sulle interpretazioni

Sui social non sono mancati commenti secondo cui Sinner avrebbe alzato un po’ troppo il gomito durante i festeggiamenti. Si tratta però esclusivamente di deduzioni basate sulle immagini, che non trovano alcuna conferma oggettiva.

Dalle fotografie non è infatti possibile stabilire se il campione italiano avesse bevuto alcolici in quantità tali da alterarne lo stato, né esistono dichiarazioni ufficiali o elementi verificabili che consentano di affermarlo.

L’unico dato certo è che il tennista si trovava a un evento privato insieme ad amici, in un clima di festa.

Un weekend lontano dai campi

La partecipazione al matrimonio rappresenta una breve pausa dagli allenamenti in vista della stagione sull’erba.

Sinner era presente insieme alla compagna Laila Hasanovic, amica della sposa, mentre il rapporto di amicizia con Duplantis è noto da tempo e più volte i due campioni hanno manifestato reciproca stima.

Le immagini hanno inevitabilmente attirato l’attenzione perché mostrano un lato inedito del numero uno del mondo: sorridente, rilassato e immerso in un contesto lontano dai campi da tennis. Tutto il resto, almeno allo stato attuale, resta nel campo delle interpretazioni e delle indiscrezioni che non trovano riscontri ufficiali.