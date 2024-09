Temptation Island, Anna sconvolta da Alfred e la tentatrice: ‘Guarda le parti basse’

“Non voglio vedere un por.o”. La reazione di Anna Acciardi nel vedere al falò il filmato del fidanzato, Alfred Ekhator, con la tentatrice Sofia Costantini.

Nel video mostrato alla ventisettenne il partner sta conversando in barca con la single. I due hanno già mostrato di essere entrati in sintonia con i discorsi che diventano sempre più intimi con Alfred che ha fatto capire che con la fidanzata la passionalità non è la stessa degli inizi. Durante la conversazione Sofia ha fatto riferimento ad una sensazione particolare dalle parti basse facendo allusione ad un’erezione del 25enne. “Ho visto bene? Lei le guardava le parti basse? Ha sentito una sensazione”.

La reazione di Anna agli sguardi galeotti della tentatrice verso Alfred

I due continuano a discernere sull’aspetto del coinvolgimento fisico con Anna visibilmente infastidita che rimarca che i tradimenti del partner la portano a non essere passionale. “Possibile non riesca andare oltre? Volevo uscire da qui con un rapporto basato sull’amore”. Ad un certo punto Anna Acciardi decide di interrompere la visione del video al falò di Temptation Island. “Non sono venuta qui per vedere la loro voglia di andare a letto insieme”.