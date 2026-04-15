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Uomini e Donne, Cinzia spiazza: ‘Mi trasferisco per lui’, notte in hotel e sentimento già forte

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 16 Apr, 2026 - ore: 00:19 #Cinzia Paolini, #Uomini e Donne
Cinzia PaoliniCinzia Paolini

Cinzia e Marco: notte insieme e dichiarazioni importanti

Nel corso della registrazione del Trono Over del 15 aprile di Uomini e Donne, riflettori puntati su Cinzia Paolini e Marco.

Come riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, i due – assenti nella puntata precedente per un ritardo del treno – hanno comunque trascorso la serata nello stesso hotel, pur partendo da camere separate.

Un imprevisto li ha portati a passare diverse ore insieme, fino a tarda notte.

Tra loro ci sarebbe stato solo un bacio, ma il dato più rilevante arriva dalle parole di Cinzia Paolini, che ha ammesso di provare già sentimenti importanti.

E non solo: la dama si è detta pronta anche a trasferirsi a Milano per continuare la conoscenza.

Gemma chiude (ancora) e Gianpaolo frena

Spazio anche a Gemma Galgani, che archivia una frequentazione per mancanza di interesse.

Accetta però di conoscere Gianpaolo, nuovo cavaliere, con cui esce per un aperitivo.

Le sensazioni di Gemma sono positive, ma lui frena subito:
vuole proseguire solo come amicizia, riportando tutto al punto di partenza.

Massimo ed Elena: ritorno al centro, ma è solo lite

Tornano al centro studio anche Massimo ed Elena, dopo la chiusura annunciata.

Ma tra i due non c’è alcun riavvicinamento: il confronto si trasforma rapidamente in un nuovo scontro, senza spiragli.

Giada contro Nicola: “Non sei sincero”

Clima teso anche tra Giada e Nicola.

Dopo una cena insieme, il confronto degenera quando emergono versioni diverse sulla loro frequentazione.

Giada accusa Nicola di non essere stato sincero, parlando anche di un coinvolgimento più intimo tra loro.

Lui respinge le accuse, ma lo scontro resta acceso.

Rosanna e Alessio: polemica sulle chat

Altro momento caldo quello tra Rosanna Siino e Alessio Pili Stella.

La dama chiede chiarimenti su una conoscenza durata pochissimo, ma la situazione si complica quando viene fuori che Alessio avrebbe mostrato alcune conversazioni private a Debora.

Ne nasce un nuovo battibecco, con tensioni che restano irrisolte.

Davide sotto accusa, Sabrina chiusa

Infine, spazio a Davide e Sabrina Zago.

Il cavaliere racconta di essere uscito con una nuova dama, con cui però ci sono stati solo baci.

Un atteggiamento che non convince Tina Cipollari, che insinua dubbi sulla sua presenza in trasmissione.

Sabrina, invece, chiude una conoscenza appena iniziata, mentre Davide sottolinea una disparità di trattamento tra lui e la dama.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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