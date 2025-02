‘Kanye West e Bianca Censori stanno divorziando’, interviene portavoce del rapper

Kanye West e Bianca Censori ai Grammy

Dopo l’esibizione shock ai Grammy, Kanye West e la moglie, Bianca Censori, si sarebbero separati e avrebbero avviato le pratiche per il divorzio. Lo riporta “in esclusiva’ il Daily Mail. Il portavoce del rapper ha però smentito la voce. Nonostante ciò i dettagli forniti dal tabloid hanno sollevato non pochi interrogativi sulla solidità della discussa coppia.

Il Daily Mail annuncia il divorzio tra Bianca Censori e Kanye West con i dettagli dell’accordo

La notizia arriva solo 11 giorni dopo che Kanye ha fatto sfilare la moglie praticamente nuda sul tappeto rosso dei premi della Recording Academy a cui la coppia non era stata invitata. Bianca, secondo l’accordo verbale a cui il tabloid britannico avrebbe avuto accesso, riceverebbe un pagamento di 5 milioni di dollari.

La coppia si era sposata nel dicembre 2022 dopo il divorzio di Kanye, che adesso si fa chiamare Ye, dall’influencer Kim Kardashian. Una fonte vicina al rapper ha confermato che l’ormai ex coppia si è separata e che i documenti legali del divorzio dovrebbero arrivare a breve.

Lo storico portavoce smentisce: ‘Sono a Los Angeles per festeggiare San Valentino’

Bianca Censori, che era apparsa visibilmente a disagio sotto i flash dei fotografi dei Grammy, resterebbe per ora nella villa da 35 milioni di dollari comprata da West a Beverly Park North, Los Angeles. Non e’ chiaro dove sia lui, e il tabloid sospetta che potrebbe essere diretto in Giappone dove ha vissuto gran parte dell’anno scorso in albergo.

Sulla questione è intervenuto lo storico portavoce di Kanye West, Milo Yiannopolous. “Ye e Bianca sono a Los Angeles, in procinto di godersi San Valentino insieme. Gli annunci sulla loro vita privata arriveranno direttamente da loro, non da voci senza fonte sulla stampa scandalistica” – ha sottolineato. “È la quinta o la sesta volta che la stampa riporta erroneamente che Kanye West e Bianca si stanno separando? Ho perso il conto”.