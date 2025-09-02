Uomini e Donne anticipazioni: Mastrostefano esce con l’ex di Giuseppe, la segnalazione intima su Cinzia

Cinzia Paolini e Sebastiano Mignosa

Nuovi colpi di scena nelle registrazioni del 1° settembre

Le nuove puntate della prossima edizione di Uomini e Donne si sono registrate lunedì 1° settembre 2025 con il dating show di Canale 5 che tornerà in onda lunedì 22 settembre. Dalle anticipazioni del blogger Lorenzo Pugnaloni emergono momenti intensi e inaspettati, tra nuove conoscenze e polemiche in studio.

Gemma Galgani tra nuove conoscenze e delusioni

La puntata si apre con Gemma Galgani, che ha portato in esterna Antonio, un nuovo cavaliere. Dopo l’uscita, però, decide di eliminarlo. Successivamente, la dama torinese esce con Mario, una new entry che sembra averle fatto battere il cuore: con lui, la torinese si trova molto bene e parla già di sentimenti.

Il cavaliere, però, non si limita a frequentare Gemma: conosce anche un’altra dama e con lei arriva persino un bacio. Nonostante ciò, decide comunque di continuare la conoscenza con la storica protagonista del parterre. Nel frattempo, Pasquale, conosciuto la scorsa settimana, resta ancora in gioco.

Gloria Nicoletti tra due cavalieri

Spazio poi a Gloria Nicoletti, che sta uscendo con Francesco, un nuovo arrivato. Tra i due c’è stato un primo bacio a stampo. Tuttavia, Francesco si è visto anche con Agnese De Pasquale, che al momento non sa se proseguire la conoscenza.

Intanto, Guido Ricci confessa di essere ancora innamorato di Gloria, ma non rinuncia a cercare nuove opportunità: chiede il numero di Agnese, che però lo rifiuta.

Alessio Pili Stella e i nuovi intrecci

La registrazione prosegue con Alessio Pili Stella, che ha conosciuto Francesca. L’uscita va bene e tra loro scatta anche un bacio. Nonostante ciò, il cavaliere originario di Torino continua a frequentare altre dame e in serata ha già programmato una cena con un’altra donna.

Anche Francesca, però, non si ferma: stasera uscirà con Federico Mastrostefano. Quest’ultimo, invece, è reduce da un’uscita con Rosanna Siino con la quale ha vissuto una piacevole serata. Tra di loro non è scattato il bacio con l’ex tronista che ha ammesso di essersi bloccato al momento del dunque

Con Rosanna ancora al centro dello studio scoppia un battibecco con Alessio per questioni riguardanti Giuseppe Molonia. Maria De Filippi interviene per riportare la calma, sottolineando che non era opportuno continuare a parlarne dato che l’ex cavaliere con la passione del ballo non era presente.

Il ritorno di Sebastiano Mignosa e lo “scandalo” di Cinzia

A sorpresa, a fine registrazione entra in studio Sebastiano Mignosa, che porta alla luce una vicenda rimasta nascosta. Racconta che Cinzia Paolini, durante l’estate, gli ha fatto una videochiamata alle 3:00 di notte, confondendolo con un altro Sebastiano. Da lì, i due hanno iniziato a sentirsi, si sono visti e hanno trascorso una notte insieme, con tanto di intimità.

Il dettaglio esplode in studio: la salernitana, infatti, aveva negato anche solo un bacio con Mignosa e non aveva detto nulla alla redazione. Le giustificazioni della dama non convincono: lei sostiene che la redazione non le avesse chiesto nulla e che si fosse dimenticata di raccontarlo. Gianni Sperti e Tina Cipollari la attaccano duramente, definendola falsa.

Cinzia cerca di difendersi, ma il clima resta teso. Alla fine, balla con Rocco, un cavaliere napoletano con cui ha iniziato a uscire.

I troni classici: Cristiana e Flavio

Spazio poi ai troni classici. Nella scorsa registrazione, Flavio Ubirti e Cristiana Anania avevano conosciuto i primi corteggiatori e corteggiatrici. Oggi si parte da Cristiana, che è uscita con Jakub: lo aveva portato in esterna pensando fosse “il tipico bello che non balla”, ma si è dovuta ricredere, ammettendo che c’è molto da scoprire in lui.

Flavio, invece, porta nuovamente in esterna Martina, già conosciuta la scorsa settimana. Questa volta l’uscita si svolge in piscina, visto che lei pratica nuoto. Tra i due cresce l’intesa e Flavio conferma di voler continuare a frequentarla.

Un terzo trono, ancora vuoto, dovrebbe essere presentato nella registrazione di martedì 2 settembre con l’arrivo di un nuovo tronista.