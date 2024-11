Uomini e Donne: Barbara De Santi critica albergo, Maria De Filippi legge email: ‘Non ti vogliono più’ (VIDEO)

Albergo gate a Uomini e Donne. Barbara De Santi ha scoperto di non essere più gradita ospite di un albergo nel corso della puntata del dating show di Canale 5 trasmessa giovedì 28 novembre. É stata Maria De Filippi a comunicare la presa di posizione della struttura ricettiva che ha inoltrato un’email alla redazione dopo alcune osservazioni della dama sul servizio di ristorazione.

Barbara De Santi critica a Uomini e Donne il servizio di ristorazione di un albergo, la replica arriva via email

L’insegnante mantovana ha fatto discutere già per quanto detto sul cavaliere con il quale ha deciso di chiudere la conoscenza (“Parli tu che hai un matrimonio fallito”). “Mi hanno appena detto che l’albergo ha mandato un’email in cui dice che non ti vuole più. Te lo giuro, altrimenti non l’avrei detto. Non so cosa avete fatto ma mi hanno riferito questo”.

Barbara De Santi ha riferito di essersi lamentata per il freddo (“C’erano 17 gradi”) e di aver sollecitato più volte i camerieri in quanto non le arrivavano le portate. La conduttrice ha poi letto la mail dell’albergo convenzionato con Uomini e Donne. “Nostro malgrado vi informiamo che la signora De Santi Barbara non è più considerata un ospite gradita. Pertanto non siamo più autorizzati a confermare ulteriori prenotazioni se non approvate dalla direzione”.

‘Barbara De Santi non è considerata più ospite gradita’, Maria De Filippi: ‘C’è gente che ci va, sopravvivono anche loro’

La dama ha ribadito di essersi solamente lamentata della cena ma di aver sottolineato più volte la bellezza delle camere. “C’è gente che ci va, quindi sopravvivono anche loro. A questo ristorante non andrai più” – ha aggiunto sorridendo Maria De Filippi. La discussione poi è proseguita con Massimo dopo che una delle dame del parterre gli ha chiesto di restare per lui. Il video del momento in cui la conduttrice televisiva legge l’email è diventato virale ed è scattato immediatamente l’albergo gate.