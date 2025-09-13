Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Andrea Damante ed Elisa Visari genitori: fiocco azzurro e dj set annullato, indizi sulla nascita del primo figlio

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 13 Set, 2025 - ore: 22:32 #Andrea Damante, #Elisa Visari, #genitori, #gravidanza
Elisa Visari e Andrea Damante diventeranno genitoriElisa Visari e Andrea Damante sono diventati genitori

Le indiscrezioni sul parto e il silenzio social

Andrea Damante ed Elisa Visari sarebbero diventati genitori. A confermare l’indiscrezione, diversi indizi che nelle ultime ore hanno fatto il giro del web. La coppia, che aveva annunciato la gravidanza lo scorso aprile, attendeva il lieto evento per metà settembre: il termine era fissato al 18. E invece il piccolo sembra aver scelto di arrivare in anticipo, nella notte tra l’11 e il 12 settembre.

Il primo segnale è arrivato dal forfait improvviso di Damante a un evento in Puglia. L’ex tronista, oggi deejay affermato, avrebbe dovuto esibirsi al “Vieste in Love”. Invece, poche ore prima, l’organizzazione ha comunicato la sua assenza parlando di un «momento speciale».

Il fiocco azzurro che non lascia dubbi

Poco dopo, sui social è comparsa la foto di un fiocco azzurro appeso alla porta di una stanza d’ospedale, attribuita a quella di Elisa Visari. A pubblicarla, uno dei profili di gossip più seguiti, alimentando le voci sulla nascita del bebè.

Se il sesso del nascituro era già stato rivelato — un maschietto — il nome resta invece top secret. «Ogni settimana ci innamoriamo di un nome nuovo», avevano raccontato i futuri genitori nei mesi scorsi.

Un amore sotto i riflettori

Damante e Visari formano una delle coppie più seguite del panorama social e televisivo italiano. Lui, 33 anni, divenuto noto grazie a Uomini e Donne e al rapporto con Giulia De Lellis, si è poi costruito una carriera da deejay. Lei, 22 anni, attrice e modella, è apparsa in diverse produzioni cinematografiche e televisive.

La relazione dura ormai da oltre tre anni e la gravidanza, annunciata con entusiasmo ad aprile, ha cementato ulteriormente il legame.

La coincidenza con Giulia De Lellis

Curiosa la coincidenza che lega Damante alla sua ex storica, Giulia De Lellis. La coppia, soprannominata “i Damellis” dai fan, ha fatto sognare migliaia di spettatori prima di un addio segnato da tradimenti e rivelazioni raccontate in un libro. Oggi anche Giulia aspetta un figlio, una bambina che nascerà a breve dall’unione con il trapper Tony Effe.

Così, a distanza di anni, i due ex sembrano vivere in parallelo l’esperienza della genitorialità, seppure in percorsi sentimentali ormai lontani.

Attesa per l’annuncio ufficiale

Al momento, né Damante né Visari hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali né pubblicato foto del neonato. Il silenzio, però, non ha fermato i commenti e i messaggi di auguri che fioccano sui social.

I fan restano in attesa di un annuncio diretto, che con ogni probabilità arriverà con un post condiviso dai due neogenitori. Intanto, il fiocco azzurro e l’assenza improvvisa di Damante dal palco sembrano non lasciare spazio a dubbi: il deejay e l’attrice hanno iniziato una nuova vita, quella da genitori.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Pamela Petrarolo a Verissimo dopo il ritrovamento del fratello: perché è stato arrestato e cosa si sa

Set 13, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Anna Tatangelo a Verissimo: ‘Aspetto una bambina, si chiamerà Beatrice’, chi ha scelto il nome

Set 13, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

‘Affari Tuoi dopo il Tg5’: la gaffe della valletta ad Avanti un altro e la reazione esilarante di Paolo Bonolis (VIDEO)

Set 12, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Droni russi violano spazio aereo Romania: ‘Comportamento sconsiderato’, nuovo allarme in Polonia

Gossip e TV

Andrea Damante ed Elisa Visari genitori: fiocco azzurro e dj set annullato, indizi sulla nascita del primo figlio

Attualità

Luciana Littizzetto a Verissimo: ‘Segnata e dimagrita dalla pancreatite, la menopausa è una schifezza’

Attualità

Adria, madre e figlio in bici travolti da un’auto: bimbo di 7 anni gravissimo, famiglia già segnata dal lutto

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.