Andrea Damante ed Elisa Visari genitori: fiocco azzurro e dj set annullato, indizi sulla nascita del primo figlio

Elisa Visari e Andrea Damante sono diventati genitori

Le indiscrezioni sul parto e il silenzio social

Andrea Damante ed Elisa Visari sarebbero diventati genitori. A confermare l’indiscrezione, diversi indizi che nelle ultime ore hanno fatto il giro del web. La coppia, che aveva annunciato la gravidanza lo scorso aprile, attendeva il lieto evento per metà settembre: il termine era fissato al 18. E invece il piccolo sembra aver scelto di arrivare in anticipo, nella notte tra l’11 e il 12 settembre.

Il primo segnale è arrivato dal forfait improvviso di Damante a un evento in Puglia. L’ex tronista, oggi deejay affermato, avrebbe dovuto esibirsi al “Vieste in Love”. Invece, poche ore prima, l’organizzazione ha comunicato la sua assenza parlando di un «momento speciale».

Il fiocco azzurro che non lascia dubbi

Poco dopo, sui social è comparsa la foto di un fiocco azzurro appeso alla porta di una stanza d’ospedale, attribuita a quella di Elisa Visari. A pubblicarla, uno dei profili di gossip più seguiti, alimentando le voci sulla nascita del bebè.

Se il sesso del nascituro era già stato rivelato — un maschietto — il nome resta invece top secret. «Ogni settimana ci innamoriamo di un nome nuovo», avevano raccontato i futuri genitori nei mesi scorsi.

Un amore sotto i riflettori

Damante e Visari formano una delle coppie più seguite del panorama social e televisivo italiano. Lui, 33 anni, divenuto noto grazie a Uomini e Donne e al rapporto con Giulia De Lellis, si è poi costruito una carriera da deejay. Lei, 22 anni, attrice e modella, è apparsa in diverse produzioni cinematografiche e televisive.

La relazione dura ormai da oltre tre anni e la gravidanza, annunciata con entusiasmo ad aprile, ha cementato ulteriormente il legame.

La coincidenza con Giulia De Lellis

Curiosa la coincidenza che lega Damante alla sua ex storica, Giulia De Lellis. La coppia, soprannominata “i Damellis” dai fan, ha fatto sognare migliaia di spettatori prima di un addio segnato da tradimenti e rivelazioni raccontate in un libro. Oggi anche Giulia aspetta un figlio, una bambina che nascerà a breve dall’unione con il trapper Tony Effe.

Così, a distanza di anni, i due ex sembrano vivere in parallelo l’esperienza della genitorialità, seppure in percorsi sentimentali ormai lontani.

Attesa per l’annuncio ufficiale

Al momento, né Damante né Visari hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali né pubblicato foto del neonato. Il silenzio, però, non ha fermato i commenti e i messaggi di auguri che fioccano sui social.

I fan restano in attesa di un annuncio diretto, che con ogni probabilità arriverà con un post condiviso dai due neogenitori. Intanto, il fiocco azzurro e l’assenza improvvisa di Damante dal palco sembrano non lasciare spazio a dubbi: il deejay e l’attrice hanno iniziato una nuova vita, quella da genitori.