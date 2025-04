L’attore e bodybuilder Vittorio Pirbazari si sente male e muore mentre correva sul tapis roulant

Vittorio Pirbazari

Il 44enne aveva conquistato la ribalta nella serie Netflix Dogs of Berlin

L’attore tedesco e bodybuilder Vittorio Pirbazari è morto mentre correva sul tapis roulant di una palestra. Aveva conquistato la ribalta recitando nella serie nella serie Netflix Dogs of Berlin. Il collega

Said Ibrahim ha condiviso la notizia del decesso di “Vito” su Instagram, ipotizzando che possa aver avuto un infarto. “Aveva un cuore tenero come quello di un bambino di 10 anni” – ha scritto.

Vittorio Pirbazari era tornato ad allenarsi dopo un grave incidente

Vittorio Pirbazari era tornato ad allenarsi da poco in palestra dopo essere rimasto coinvolto in un incidente d’auto a gennaio che l’aveva costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Una disavventura che aveva raccontato Il 44enne ai suoi 90.700 follower come gli aggiornamenti sul suo recupero dalla frattura alla colonna vertebrale. Nel sinistro aveva riportato anche danni ai tessuti oltre che diversi punti di sutura alle gambe. L’attore ha deciso di tornare in palestra dopo una pausa di 12 settimane il 23 marzo, prima di postare il suo ultimo selfie una settimana dopo, domenica 30 marzo. Il giorno dopo il malore fatale.

“La mia forma attuale dopo 12 settimane senza esercizio o molto esercizio. Ovviamente, non è paragonabile a prima, ma sono sulla strada giusta date le circostanze. Purtroppo ho perso molta massa muscolare, ma tutto tornerà” – aveva scritto sottolineando che stava seguendo un programma di ripresa graduale.

L’ultimo post: ‘Sono felice di essere tornato in palestra’

“Sono felice di essere tornato in palestra e mi sto concentrando completamente sull’allenamento delle gambe e sul cardio. Sto provando gli intervalli sul tapis roulant in questo momento, ma poiché le mie gambe non sono ancora guarite al 100%, ci sto andando piano” – si legge nel post pubblicato su Instagram. “L’unica cosa che conta per me adesso è non arrendermi e lasciar andare, e migliorare giorno dopo giorno, settimana dopo settimana”.

Appena si è diffusa la notizia della morte di Vittorio Pirbazari in tanti l’hanno omaggiato sui social. “Non puoi permetterti un pesce d’aprile del genere, ho pensato. Purtroppo mi rendo conto di aver sbagliato. Sono scioccato e triste allo stesso tempo. RIP, mio ​​meraviglioso amico” – ha scritto un amico.