Antonella Palmisano, bronzo mondiale dopo due anni da incubo con sorpresa: ‘Papà ha fatto una follia’

Dopo l’argento centrato da Leonardo Fabbri nel getto del peso, Antonella Palmisano ha conquistato il bronzo nella 20 km di marcia (1h27:26) con una prova di incredibile equilibrio e sofferenza.

Un incantesimo spezzato “dopo due anni di infortuni e lacrime” con l’azzurra che è stata più forte delle avversità. La caduto all’undicesimo chilometri aveva fatto pensare ad un’altra giornata da dimenticare. Quando la spagnola Maria Perez, a tre chilometri dal traguardo, si è involata verso l’oro (1h26:51 ), è riuscita a mantenere la calma conquistando il terzo gradino del podio (argento all’australiana Jemima Montag, 1h27:16).

“Papà ha fatto un’impresa folle, è venuto in auto dalla Puglia e mi ha detto, ‘quando arriverai alla mia età lo farai anche tu fermandoti a Venezia di notte e sarà bellissimo’. Beh, non lo so se lo farò ma ieri quando mi ha telefonato mi ha detto ‘sono qui e vediamo cosa puoi fare tu di folle domani’ mi ha fatto una sorpresa” – così Antonella Palmisano a Casa Italia a Budapest qualche ora dopo aver conquistato il bronzo iridato nella 20 chilometri di marcia ai Campionati europei di atletica leggera.

‘Nelly’, come viene soprannominata la 32enne marciatrice di Mottola, ha raccontato il lungo viaggio di papà Carmine. Parlando poi dell’obiettivo delle Olimpiadi di Parigi 2024 dove si presenterà da campionessa uscente, Palmisano ha detto, “non esiste l’impossibile, mi aspetto di gioire. Quello che conta è la testa, ho imparato in questi due anni a vedere tutto il bello che c’è intorno a me”.

