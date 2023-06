L’Italia trionfa in Coppa Europa di Atletica, gaffe dagli altoparlanti con coro contro la Juventus

Chiusura in trionfo con gaffe polacca sulla Juventus. L’Italia scrive un’altra pagina gloriosa nell’atletica leggera conquista la prima Coppa Europa (ideata nel 1965) della sua storia con sette successi individuali per la squadra azzurra (Nadia Battocletti nei 5000 metri, Sara Fantini nel martello, Samuele Ceccarelli nei 100, Alessandro Sibilio nei 400hs, Tobia Bocchi nel salto triplo, Tamberi nell’alto, Zane Weir nel peso).

Durante la festa per il trionfo dell’Italia è partito un coro anti Juve su un brano rivisitato dei Ricchi e Poveri

Un risultato eccezionale con due note stonate: la polemica tra Gimbo Tamberi e il presidente Fidal Mei sul Golden Gala e la gaffe finale a connotazione calcistica. In occasione del gran finale dell’Europeo a squadre di atletica leggera al Silesian Stadium di Chorzow, in Polonia.

Durante la festa del podio per il trionfo dell’Italia, dagli altoparlanti è partita la canzone ‘Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri ma la versione diffusa dagli altoparlanti non era quella originale ma una riveduta e corretta in ambito calcistico in Italia con un’offesa agli juventini (letteralmente “Stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino”).