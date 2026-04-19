Barletta promosso in Serie C oggi, ‘La svolta a Pagani’: festa biancorossa a Foggia dopo 11 anni

La gioia irrefrenabile nello spogliatoio del Barletta

Barletta promosso in Serie C oggi: trionfo allo Zaccheria e ritorno tra i professionisti

Alle 16:59 del 19 aprile scatta la storia. Il Barletta è ufficialmente promosso in Serie C dopo undici anni di attesa, sofferenza e tentativi falliti. La vittoria allo Zaccheria di Foggia sancisce il successo nel girone H di Serie D, il più competitivo, quello dove nessuno regalava nulla.

È una cavalcata costruita nel tempo, maturata nella fatica e esplosa nella gioia. 67 punti permettono all’undici di Paci di tornare matematicamente in Serie C I biancorossi vincono una corsa estenuante contro Fasano, Martina e Paganese, resistendo fino all’ultimo metro, fino all’ultimo respiro.

Barletta promosso in serie C

“Abbiamo preso l’osso e non lo abbiamo mollato”: Romano racconta la svolta

Il presidente Marco Arturo Romano non nasconde l’emozione, ma soprattutto individua il momento chiave.

La dichiarazione che segna la stagione

“Due anni di lavoro, un’avventura bellissima che spero continui. La svolta è stata a Pagani, quando abbiamo preso la vetta. Abbiamo preso l’osso ed era difficile mollarlo”.

Parole che raccontano perfettamente la mentalità di una squadra che, una volta arrivata in cima, non ha più guardato indietro.

“I ragazzi hanno fatto un capolavoro”: Paci esalta il gruppo

Massimo Paci firma una promozione pesantissima, arrivata in una piazza che vive di calcio e aspettative.

“Quando sono arrivati la situazione era difficile. Il merito è di tutti, società e squadra. È stato un percorso meraviglioso”.

Non una partita simbolo, ma un percorso continuo. Una costruzione graduale che ha portato il Barletta a dominare nel momento decisivo.

“A Pagani abbiamo capito tutto”: Franco e De Santis svelano il momento chiave

C’è un filo rosso che attraversa tutte le dichiarazioni: Pagani.

Mimmo Franco lo dice senza giri di parole:

“Siamo arrivati che eravamo a meno nove. Lì abbiamo capito che potevamo vincere”.

Anche il direttore sportivo Vincenzo De Santis è netto:

“La partita della svolta è stata quella”.

Un momento preciso, quasi chirurgico, in cui la stagione ha cambiato direzione.

La festa della squadra a fine partita

“Io ci ho creduto”: Lattanzio e la doppia impresa

Riccardo Lattanzio si prende la scena anche fuori dal campo. È l’uomo simbolo di una doppia scalata, dall’Eccellenza alla Serie C.

“Non so se qualcuno ci è riuscito. Io ci ho creduto”.

Una frase semplice, ma potentissima. Dentro c’è tutta la determinazione di un gruppo che non ha mai smesso di spingere.

Barletta promosso Serie C oggi: la partita che vale una città

La gara contro l’Heraclea è lo specchio della stagione. Il Barletta colpisce quando serve, soffre quando deve, chiude quando è il momento.

Da Silva si prende la scena con una doppietta devastante nel primo tempo. Prima un controllo e un sinistro all’incrocio, poi l’inserimento perfetto che vale il raddoppio. È lì che la partita cambia volto.

L’Heraclea prova a riaprirla con Musy, ma è solo un’illusione. Il Barletta resta lucido, tiene il campo e nel finale chiude i conti con Dicuonzo, barlettano doc, che segna il gol più pesante.

È il sigillo. È il ritorno.

Undici anni dopo: esplode la festa biancorossa

Undici anni sono un’eternità nel calcio. Un tempo infinito fatto di delusioni, ricostruzioni, attese.

Ora tutto si azzera. Il Barletta torna tra i professionisti e lo fa con una squadra vera, con una società solida e con una città pronta a esplodere.

La festa è iniziata allo Zaccheria, ma è solo l’inizio. Negli spogliatoi si canta e si brinda. Barletta aspetta i suoi eroi, quartiere per quartiere, strada per strada, con i colori biancorossi ovunque.

È più di una promozione. È una liberazione.