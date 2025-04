Disavventura per Christian Vieri alle Maldive: vacanza finita in ospedale

Bobo Vieri è finito al pronto soccorso durante le vacanze alle Maldive

L’ex calciatore ricoverato durante il soggiorno in famiglia: ‘Partito con tosse, ma è peggiorato’

Quella che doveva essere una tranquilla vacanza di Pasqua si è trasformata in un vero e proprio incubo per Christian Vieri, volato alle Maldive con la moglie Costanza Caracciolo e le loro due figlie, Stella e Isabel, per godersi qualche giorno di relax al sole. Invece, l’ex attaccante della Nazionale è finito in ospedale, suscitando grande preoccupazione tra i suoi fan.

Le prime immagini dall’ospedale: Vieri con la mascherina per l’ossigeno

A lanciare l’allarme sono stati i post condivisi da Vieri su Instagram, dove ha mostrato ai suoi follower alcune immagini dal letto dell’ospedale. In una foto, l’ex calciatore appare con una maschera per l’ossigeno, visibilmente provato. In un’altra, è disteso con il volto stanco, mentre alcune emoticon preoccupate lasciano intuire il suo malessere.

Ma è stato lo stesso Bobo a raccontare tutto con sincerità, provando a rassicurare i suoi fan:

“Sono partito con tosse e dolori alle ossa. Pensavo passasse con un po’ di Brufen, ma è andata peggiorando. Alla fine ho dovuto farmi visitare da un medico locale.”

“Un polmone sta bene, l’altro fischia”: la diagnosi e il trattamento

Secondo quanto riferito dallo stesso Vieri, il medico avrebbe ascoltato i polmoni e riscontrato un leggero rumore respiratorio su uno dei due, diagnosticando una probabile infezione. È stato quindi prescritto un antibiotico, ma la vacanza si è inevitabilmente conclusa in anticipo.

“Uno dei polmoni fischia un po’, per fortuna niente di grave. Ma così finisce la vacanza. È ora di tornare a casa.”

Anche Costanza Caracciolo, sua moglie dal 2019, ha voluto aggiornare i fan attraverso le stories condivise sui social:

“Bobo è partito che non era in forma, pensavamo che sole e mare avrebbero fatto bene. Invece, peggiorava ogni giorno. Alla fine è stato veramente male: febbre, tosse e dolori continui. Poverino, ha passato tutta la vacanza a letto.”

Il ritorno a casa e le condizioni attuali

Dopo alcuni giorni di terapia e osservazione, Vieri è stato dimesso dall’ospedale locale e ha deciso di anticipare il rientro in Italia per proseguire le cure a Milano, dove potrà essere seguito dai suoi medici di fiducia.

Fortunatamente, secondo quanto trapela, le condizioni sono ora stabili e in miglioramento. La famiglia si è stretta intorno a lui e i messaggi di affetto dei fan non si sono fatti attendere. Sui social è un susseguirsi di commenti di vicinanza e auguri di pronta guarigione.

Un imprevisto che ricorda quanto la salute sia fragile, ovunque

L’episodio ha lasciato il segno: anche in un paradiso tropicale come le Maldive, nessuno è immune da malanni e imprevisti. La vicenda ha anche offerto uno spunto di riflessione sull’importanza di non sottovalutare i sintomi, soprattutto quando si è lontani da casa.

“Pensavo fosse solo un’influenza”, ha detto Vieri. “Ma alla fine il corpo ti dice quando è il momento di fermarti.”

Ora, circondato dall’affetto di Costanza e delle sue bambine, Bobo può finalmente riposarsi davvero, nella speranza di tornare presto in forma.