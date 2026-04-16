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A 13 anni in Serie A1: Claudio Tringali debutta e si prende la scena

DiRedazione

Pubblicato: 16 Apr, 2026 - ore: 03:53 #Claudio Tringali, #Rari Nantes Nuoto Salerno, #Serie A1
Claudio TringaliClaudio Tringali

Il giorno che segna tutto: Tringali entra nella storia

In una partita importante per la stagione, il risultato passa quasi in secondo piano.

Perché il 15 aprile, nella piscina di Santa Maria Capua Vetere, la Rari Nantes Nuoto Salerno ha scritto una pagina diversa: l’esordio a referto di Claudio Tringali.

Appena 13 anni, portiere, e già inserito nella rosa della prima squadra in Serie A1.

Non è un dettaglio, non è una comparsa: è un segnale preciso.

Un debutto che vale più dei minuti giocati

Tringali non è entrato in acqua, ma questo non cambia il peso dell’evento.

Sedersi in panchina in una gara così delicata, nel massimo campionato, significa essere già dentro un progetto tecnico importante.

È il primo passo ufficiale in un percorso che la società ha deciso di accelerare, riconoscendo nel ragazzo un talento fuori scala per età e ruolo.

Un portiere giovanissimo, ma già sotto i riflettori

Nel mondo della pallanuoto, il ruolo del portiere richiede maturità, letture rapide e personalità.

A 13 anni, essere già considerato pronto per affacciarsi alla Serie A1 non è solo raro: è indicativo.

In casa Salerno la percezione è chiara:
non si tratta di un premio, ma di un investimento sul futuro.

Claudio Tringali ha esordito in serie A1 con la Rari Nantes Salerno
Claudio Tringali ha esordito in serie A1 con la Rari Nantes Salerno

Il talento e la scelta del club

La convocazione di Tringali racconta molto anche della strategia della Rari Nantes.

Puntare su un giovanissimo in una fase cruciale della stagione significa avere una convinzione forte:
che quel ragazzo rappresenti qualcosa di più di una promessa.

Un profilo da crescere, proteggere e lanciare.

Il futuro è già iniziato

La sconfitta contro l’Ortigia pesa in classifica, ma lascia spazio a un’altra lettura.

Perché oltre ai tre punti, c’è un segnale che vale nel tempo:
la nascita di un nuovo protagonista.

Claudio Tringali ha fatto il suo ingresso, anche senza tuffarsi.

E spesso, nelle storie importanti, è proprio così che tutto comincia.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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