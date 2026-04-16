Gol e dedica al mister scomparso, il gesto di Maria diventa virale: anche Pieraccioni si emoziona e condivide

Il gol, poi la corsa: un gesto che vale più di tutto
Non è stata un’esultanza qualsiasi.
Dopo aver segnato, Maria – giovane calciatrice della Salernitana U15 – non si è fermata ad abbracciare le compagne, non ha cercato applausi. Ha fatto altro.
Ha iniziato a correre, attraversando il campo senza esitazioni, fino a raggiungere uno striscione posizionato a bordo campo.
Lì, davanti alla foto del suo allenatore scomparso, si è fermata.
E ha dedicato tutto a lui.
Il bacio alla foto del mister
Il gesto è semplice, ma potentissimo.
Maria si avvicina allo striscione dedicato ad Alfredo Della Calce, lo guarda e bacia la sua immagine.
Un momento carico di emozione, che dura pochi secondi ma che racconta molto più di mille parole.
Poi, visibilmente commossa, torna in campo.
Il ricordo di Alfredo Della Calce
Il mister, figura centrale per il gruppo, è scomparso pochi giorni prima a causa di un arresto cardiaco.
Aveva appena guidato le giovani granata in una partita vinta contro l’Avellino.
Un legame forte, quello con le sue ragazze, che si è riflesso in quel gesto spontaneo e diretto.
Il video virale: commozione ovunque
La scena, ripresa e condivisa sui social, ha fatto rapidamente il giro del web.
Un’emozione che ha colpito tifosi, appassionati e non solo.
Tra chi ha voluto rilanciare il video anche Leonardo Pieraccioni, che lo ha condiviso nelle sue Stories, contribuendo a renderlo ancora più virale.
Un gesto che resta
In un campo di calcio, tra partite e risultati, a volte accade qualcosa che va oltre il gioco.
Quel gol, quella corsa e quel bacio raccontano una storia diversa:
di legame, di riconoscenza, di memoria.
E per Maria, quel momento resterà molto più di una semplice rete segnata.