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Gol e dedica al mister scomparso, il gesto di Maria diventa virale: anche Pieraccioni si emoziona e condivide

DiRedazione

Pubblicato: 16 Apr, 2026 - ore: 04:30 #Alfredo Della Calce, #Pieraccioni, #Salernitana U15
L'esultanza della giocatrice della Salernitana WomanL'esultanza della giocatrice della Salernitana Woman

Il gol, poi la corsa: un gesto che vale più di tutto

Non è stata un’esultanza qualsiasi.

Dopo aver segnato, Maria – giovane calciatrice della Salernitana U15 – non si è fermata ad abbracciare le compagne, non ha cercato applausi. Ha fatto altro.

Ha iniziato a correre, attraversando il campo senza esitazioni, fino a raggiungere uno striscione posizionato a bordo campo.

Lì, davanti alla foto del suo allenatore scomparso, si è fermata.
E ha dedicato tutto a lui.

Il bacio alla foto del mister

Il gesto è semplice, ma potentissimo.

Maria si avvicina allo striscione dedicato ad Alfredo Della Calce, lo guarda e bacia la sua immagine.

Un momento carico di emozione, che dura pochi secondi ma che racconta molto più di mille parole.

Poi, visibilmente commossa, torna in campo.

Il ricordo di Alfredo Della Calce

Il mister, figura centrale per il gruppo, è scomparso pochi giorni prima a causa di un arresto cardiaco.

Aveva appena guidato le giovani granata in una partita vinta contro l’Avellino.

Un legame forte, quello con le sue ragazze, che si è riflesso in quel gesto spontaneo e diretto.

Il video virale: commozione ovunque

La scena, ripresa e condivisa sui social, ha fatto rapidamente il giro del web.

Un’emozione che ha colpito tifosi, appassionati e non solo.

Tra chi ha voluto rilanciare il video anche Leonardo Pieraccioni, che lo ha condiviso nelle sue Stories, contribuendo a renderlo ancora più virale.

Un gesto che resta

In un campo di calcio, tra partite e risultati, a volte accade qualcosa che va oltre il gioco.

Quel gol, quella corsa e quel bacio raccontano una storia diversa:
di legame, di riconoscenza, di memoria.

E per Maria, quel momento resterà molto più di una semplice rete segnata.

Il gesto di Maria ha conquistato anche Leonardo Pieraccioni che ha condiviso il video in Stories
Il gesto di Maria ha conquistato anche Leonardo Pieraccioni che ha condiviso il video in Stories

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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