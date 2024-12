Come sta Cyprien Sarrazin dopo la caduta a Bormio, Allegre: ‘Cortina non merita i Giochi’

Ultime gare di Coppa del mondo del 2024 in questo fine settimana, con polemica sulla Stelvio. Gli uomini sono a Bormio, sulla micidiale pista che si annuncia più massacrante del solito, con discesa sabato 28 dicembre e il giorno dopo superG.

Le ragazze in Austria, a Semmering, non lontano da Vienna, con gigante domani e domenica speciale. Ma è la caduta in prova di Cyprien Sarrazin, miglior discesista francese, a rubare la scena del fine settimana di Coppa del mondo: trasportato in elicottero in ospedale, Sarrazin é rimasto cosciente ma con un ematoma cranico subdurale, controllato in terapia intensiva e che necessita un intervento chirurgico di drenaggio. “Sanno solo fare danni, non meritano le Olimpiadi” – accusa il compagno di squadra Allegre, riferendosi alla preparazione della pista che ospiterà le gare di sci di Milano-Cortina 2026 ma ignaro del fatto che la preparazione tra due anni seguirà diversi criteri.

Mentre in Austria l’Italia ha solo nel gigante comprensibili attese per un risultato di prestigio con Marta Bassino – che sullo Zauberberg, la montagna incantata, ha ottenuto due terzi posti – e Federica Brignone che da queste parti mai ha ancora particolarmente brillato – l’attenzione é concentrata su Bormio e sui 4.432 metri della micidiale Stelvio. Lunga, con fondo sempre mosso che costringe gli atleti a sciare con la massima concentrazione senza un attimo di pausa lottando per stare in piedi per poi arrivare al traguardo con i muscoli che bruciano dolorosamente, la Stelvio richiede non solo coraggio e grande tecnica ma pure una enorme tenuta fisica. 1 anche per questo che nelle due prove quasi nessuno ha dato il massimo dalla partenza al traguardo preferendo risparmiare energie per la gara e testare al meglio solo alcuni passaggi. Ma – con neve non abbondante ed un fondo come sempre molto ondulato e mosso su cui le gambe lavorano in continuazione come stantuffi – quest’anno la Stelvio é apparsa ancor più dura.

La pista, trattata con acqua, è a tratti molto ghiacciata ed in altri punti invece il fondo è più morbido. Ci sono state così nella seconda prova bruttissime cadute come quella del francese Cipryen Sarrazin, il più veloce nella prova di giovedì, volato rovinosamente fuori in un salto e portato in ospedale. Il suo compagno di squadra Nils Allegre ha così impietosamente attaccato la preparazione del tracciato che nel 2026 ospiterà la discesa olimpica. Decisamente più onesto nel riconoscere le difficoltà di preparazione – con il fondo che varia molto da tratto a tratto – è stato anche lo svizzero Marco Odermatt, leader di coppa di mondo, che anche nella seconda prova non ha forzato. E il copione si è ripetuto nella riunione dei capisquadra di fine giornata, con i francesi che si lamentavano e gli austriaci – autorita’ assoluta nelle libera – che frenavano le polemice: “la Stelvio e’ cosi'”.

Brutta caduta anche per l’italiano Zazzi, che ha riportato frattura di tibia e perone: per lui stagione finita. Nel test della vigilia, il più veloce è stato il canadese Camerun Alexander con Mattia Casse – secondo ieri – ancora nei panni di miglior azzurro con il 7/o tempo, galvanizzato dalla sua prima vittoria in val Gardena una settimana fa , con il ritardo di 1 secondo e 18 centesimi. “Oggi è forse la prima volta che mi sono sentito a mio agio sulla Stelvio”, ha detto Casse che pure in passato aveva spesso ottenuto dignitosi piazzamenti tra i top ten.

“Sono stato bene ed ho buone sensazioni. Sopra, la neve è più ghiacciata e sotto più aggressiva. Ma voglio far bene sia domani in discesa che domenica in Super g” , ha aggiunto. L’azzurro più atteso è come sempre Dominik Paris, il re di questa pista terribile con ben sette successi all’attivo. “Oggi è andata decisamente meglio di ieri quando sono caduto. Ma – ha riconosciuto – la vera questione è riuscire a gestire i diversi tipi di neve nei punti in cui cambia. Non sarà facile stare sul pezzo”. Mentre il veterano Christof Innerhofer dopo una buona prima prova ha preferito disertare la seconda per risparmiare energie