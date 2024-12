Frosinone-Salernitana 2-0, pagelle e highlights: gli unici sussulti di Braaf ma viene sostituito

Un nuovo tonfo e una classifica sempre più allarmante per un’inguardabile Salernitana con la panchina di Colantuono che inizia a vacillare. Un anno fa era match di serie A, Frosinone e granata si ritrovano allo Stirpe sul fondo della classifica del torneo di serie B per una sfida da brividi al tramonto del girone di andata. Un solo cambio per Colantuono rispetto allo scialbo pareggio interno con il Brescia: al centro dell’attacco spazio a Wlodarczyk per Simy.

La Salernitana non tira mai in porta nel primo tempo

L’inizio della partita è contratto con il Frosinone un po’ più intraprendente. Al 6′ Sepe per poco non viene sorpreso da un tiro dalla distanza di Partipilo. Al 14′ spettacolare rovesciata di Gelli ma la conclusione centrale è facile preda dell’estremo difensore granata che salva anche su una conclusione dal limite di Oyono. Quest’ultimo va ad un passo dal gol al 39′ con una conclusione che si stampa sul palo. Sulla respinta Sepe salva su Biraschi. A tempo scaduto Pezzuto sventola il cartellino rosso sul volto di Ghiglione per un piede a martello su Begig.

Nella ripresa Colantuono ridisegna la squadra per fronteggiare l’uomo in meno ma la priva di Braaf, l’unico riferimento offensivo in grado di pungere gli avversari. Il Frosinone tiene il pallino del gioco ma fatica a rendersi pericoloso fino al 18′ quando Kvernadze sfrutta un malinteso tra Ferrari e Soriano, si invola verso la porta granata e fa partire una conclusione sulla quale Sepe non può nulla.

Kvernadze entra e il Frosinone mette la freccia

Entrano Simy e Kallon e la Salernitana ha un sussulto con Velthius e Jaroszynski ma in contropiede i gialloblù raddoppiano con Ambrosino dopo una splendida discesa dello scatenato Kvernadze. Nel finale il portiere granata evita il tris. I granata rimediano un nuovo ko ed all’orizzonte c’è la delicata trasferta di Catanzaro con la Bersagliera in campo domenica 29 dicembre con inizio alle ore 17:15.

Le pagelle: Ghiglione travolto da Oyono prima dell’ingenuo rosso, Stojanovic surclassato da Kvernadze, male Sepe

Sepe 5: resta immobile sul primo gol, sul raddoppio del Frosinone guarda Ambrosino avventarsi sul pallone senza far nulla. Nel finale evita il tris.

Ruggeri 6: fuori ad inizio ripresa soprattutto perché gravato di un cartellino giallo. Non demerita. (1′ st Jaroszynski 5,5: vorrebbe spaccare il mondo ma è un altro giocatore rispetto a quello visto nell’anno della promozione. In ogni caso è l’unico a creare un pericolo in area ciociara).

Ferrari 5: ancora in affanno, da un suo disimpegno sbagliato nasce il gol del vantaggio del Frosinone.

Velthuis 5: diligente ed essenziale, prova anche a dare man forte alla fase offensiva dopo il gol del Frosinone, poi si addormenta sul secondo gol del Frosinone.

Ghiglione 4: soffre Oyono che lo manda più volte in bambola. Il palo lo salva, ma poi si fa cacciare per un ingenua entrata a metà campo a primo tempo scaduto.

Soriano 5: partita al piccolo troppo con piccoli lampi, poco reattivo sul passaggio poco pulito di Ferrari. Non riesce neanche a fare fallo.

Amatucci 5,5: non è al meglio e fatica sia in fase di costruzione che in interdizione. Rimedia anche un giallo. (28′ st Simy 5,5: prova a darsi da fare ma fatica a trovare qualcuno pronto ad immolarsi con lui).

Tongya 5: si vede solo quando incassa il cartellino giallo. Non è al meglio dopo l’infortunio e l’atteggiamento conservativo di Colantuono non sembra esaltare le sue caratteristiche. Lontano parente del brillante calciatore di inizio stagione. (1′ st Hrustic 5: né carne né pesce, l’australiano non passa l’esame a fine girone di andata. Potrebbe tornare al Verona).

Stojanovic 4,5: titolare con la Slovenia e artefice anche di buone prove in Nations League, inguardabile in maglia granata. Stranamente nervoso, pensa più a discutere con l’arbitro Pezzuto che a prendere le misure a Kvernadze che lo annichilisce nella ripresa.

Braaf 6: è l’unico a provarci nel primo tempo. Non fa cose stratosferiche ma una sua serpentina procura un giallo e i compagni di squadra non sempre si fanno trovare pronti sulle sue intuizioni. (1′ st Gentile 5: in predicato di passare all’Avellino, viene gettato nella mischia per rinforzare gli ormeggi con il vascello granata già in balia delle onde).

Wlodarczyk 5: corre a vuoto, con la squadra sulla difensiva e poca assistenza può fare poco. (28′ st Kallon 5,5: prova a battersi ed a lasciare il segno prima di una possibile cessione alla riapertura del calciomercato. La generosità non basta).

Frosinone-Salernitana 2-0, gli highlights

Gli highlights completi di Frosinone-Salernitana e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su LaB Channel (Amazon Prime) e sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

La rovesciata di Gelli

Sepe respinge la conclusione di Oyono

Il palo di Oyono

Il piede a martello di Ghiglione

La rete del vantaggio del Frosinone

Velthius dalla distanza

Il tentativo di Jaroszynski