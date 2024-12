Mattia Casse, il sogno diventa realtà a 34 anni: sfreccia sulla Saslong e trionfa nel SuperG col brivido

“Aspetto sino alla fine, finché è sceso l’ultimo”: scaramanticamente, ma non troppo, lo sussurra Mattia Casse prima di osar festeggiare la sua prima vittoria in carriera, a 34 anni, nel SuperG sulla Saslong. Il piemontese sa che sulla pista gardenese “può succedere di tutto e anche gli atleti dai pettorali più alti possono sfruttare un fondo reso più veloce o una visibilità che migliora di colpo per il cielo che si apre anche solo un po’”.

Il suo tempo, 1’28”23, stampato col pettorale numero 10, ha resistito fino all’ultimo arrivo e lo ha fatto anche il suo cuore, pur sobbalzando quando è sceso col numero 26 l’americano Jared Goldberg, anche lui 34enne e veloce come un razzo, che ha sfiorato la beffa per solo benedetto centesimo: 1’28”24, pari a miseri 24 centimetri. Tutti gli altri concorrenti, a cominciare dall’asso svizzero Matt Odermatt, vincitore del primo superG a Beaver Creek e oggi terzo sul podio, hanno accusato distacchi superiori ai 40 centesimi. Il campione azzurro Dominik Paris ha terminato decimo, a sette decimi, appena davanti a Pietro Zazzi.

La pista della Val Gardena dove Casse era salito sul podio per la prima volta, nel 2022, quando fu terzo in discesa libera, lo ha accolto senza sorriso: cielo quasi sempre coperto e visibilità non perfetta, qualche raffica di vento e neve in quota. Una tracciatura filante, adatta ai discesisti, e i soliti passaggi con dossi e salti hanno invece coccolato Casse che si è rifatto in un colpo di tanti anni di bocconi amari, tra infortuni – ha sette viti nelle articolazioni, tra caviglie e ginocchio, e si è fratturato una spalla – e altri e bassi che lo hanno anche portato vicino a mollare tutto. ‘Questa è una pista che mi piace e che ha sempre dato soddisfazioni, dove devi avere un equilibrio continuo tra spingere e rallentare”, racconta l’atleta. Nelle due prove ha ottenuto un primo e un secondo tempo, “per cui oggi ho dato tutto”, e il risultato gli ha dato ragione.

“É un risultato che arriva da lontano, in una carriera di alti e bassi – prosegue Casse inseguito da tutti i media per la sua impresa -. Lo sport è cambiato in questi anni, l’età si è allungata. Sto lavorando bene, mi sento un giovincello e finché dura, avanti così. Goldberg mi ha fatto tremare ma ora tutto è molto emozionante e voglio godermi questo momento, ma domani c’è un’altra gara, in una stagione molto lunga. Poi credo che oggi sia un ottimo risultato per tutto il team. La squadra c’è e sono convinto che ci divertiremo nell’inverno”.

E magari già sabato 21 dicembre, quando sulla Saslong tocca alla discesa, gara che l’anno scorso vide la vittoria di Paris e nel 2022 il primo podio di Casse. A St. Moritz, invece, ci sarà anche il primo dei due superG donne programmati sulle nevi elvetiche. E tornerà – a 40 anni e sei dal ritiro con una speciale protesi al titanio ad un ginocchio – la grandissima Lindsey Vonn. L’attesa è ovviamente enorme, ma la statunitense sa che dovrà vedersela soprattutto con Sofia Goggia, sua amica e da domani di nuovo rivale. E con lei ci saranno pure le altre azzurre jet Federica Brignone, Marta Bassino ed Elena Curtoni, tutte velociste che a St. Moritz hanno sempre fatto scintille. Tra Gardena e svizzera si annuncia cosi un grande spettacolo.