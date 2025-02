Daniele Rugani condannato per guida in stato di ebbrezza: patente revocata e Maserati confiscata

Condanna e patente revocata per Rugani

L’ex difensore della Juventus, attualmente in forza all’Ajax, Daniele Rugani, è stato condannato oggi dal Tribunale di Torino per guida in stato di ebbrezza. La sentenza prevede sei mesi di arresto con la condizionale e una multa di 2.000 euro, oltre alla revoca della patente e alla confisca della sua Maserati.

Il fermo e il tasso alcolemico elevato

L’episodio risale a una notte in cui Rugani fu fermato a un posto di blocco in Corso Grosseto, a Torino, mentre rientrava probabilmente a casa dopo una serata fuori. Sottoposto all’etilometro, il suo tasso alcolemico risultò pari a 1,56 g/l, ben oltre il limite legale di 0,5 g/l. Un valore elevatissimo che ha portato alla sua immediata segnalazione alle autorità.

Il tentativo di evitare il processo

Dopo essere stato denunciato, Daniele Rugani avrebbe potuto chiudere il caso pagando una multa di 5.000 euro, ma ha preferito chiedere la messa alla prova per ottenere un lavoro di pubblica utilità. Tuttavia, la richiesta è stata respinta perché avanzata oltre i termini previsti dalla legge, portando così il calciatore a processo.

La difesa e il ricorso annunciato

Durante il processo, il legale di Rugani, l’avvocato Raffaele Tecce, ha cercato di dimostrare che l’etilometro utilizzato per il test fosse stato revisionato da un centro non autorizzato, mettendo in dubbio l’attendibilità dei risultati. Tuttavia, la corte non ha accolto questa tesi e ha emesso la condanna. La difesa ha già annunciato l’intenzione di presentare ricorso contro la sentenza.

Il futuro di Daniele Rugani all’Ajax

Dopo essere stato ceduto dalla Juventus, che non lo considerava più parte integrante del progetto tecnico, Rugani è approdato all’Ajax, squadra allenata dal tecnico italiano Luigi Farioli. Il difensore è arrivato in Olanda nell’estate del 2024 con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025, al termine del quale farà rientro in bianconero.