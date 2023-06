Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli, Paulo Sousa aggrappato a Iervolino

Aurelio De Laurentiis ha rotto gli indugi e dopo aver depistato e seminato indizi ha annunciato che l’allenatore del Napoli sarà Rudi Garcia che in Italia è stato protagonista di una brillante stagione alla Roma con Walter Sabatini direttore sportivo.

L’annuncio a sorpresa è arrivato quando tutti davano Galtier in pole per la panchina del Napoli. “Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo”. Il tecnico francese è reduce dall’avventura in Arabia Saudita con l’Al-Nassr ed ha allenato i giallorossi dal 2013 al 2016.

Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) June 15, 2023

Salernitana, possibile contatto Iervolino – Paulo Sousa per superare equivoci e incomprensioni

Sfuma l’ipotesi Napoli per Paulo Sousa. Ora sarà interessante capire cosa intende fare il presidente della Salernitana Iervolino che potrebbe congedarsi con il tecnico portoghese per il blitz a Roma con De Laurentiis senza avvertire il club granata. In tal caso però dovrebbe trovare un’intesa con il lusitano visto che il contratto si è rinnovato automaticamente. Non è da escludere una riconferma. Le prossime saranno in ogni caso ore decisive per il futuro della panchina granata.