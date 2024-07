Diretta Calendario serie B 2024/25, Salernitana esordio all’Arechi con il Cittadella

Il 16 agosto con l’anticipo al venerdì partirà la stagione 2024/25 del campionato di serie B. La Lega serie B ufficializza i calendari mercoledì 10 luglio da Piazza Europa a La Spezia. Sul canale YouTube la diretta della compilazione del calendario di serie B 2024/25.

Calendario serie B 2024/25: subito Frosinone-Sampdoria

Di seguito la prima giornata del torneo cadetto: Bari-Juve Stabia, Brescia-Palermo, Catanzaro-Sassuolo, Cesena-Carrarese, Cosenza-Cremonese, Frosinone-Sampdoria, Pisa-Spezia, Reggiana-Mantova, Salernitana-Cittadella, SudTirol-Modena. La prima trasferta della Salernitana sarà in programma a Bolzano con il SudTirol poi il 27 agosto turno infrasettimanale in casa con la Sampdoria. Per il club granata era presente il segretario Massimiliano Di Brogni. “Non sarà facile calarsi nella categoria. Ci sono delle squadre attrezzate e tante sfide affascinanti ad iniziare dal match con il Palermo in trasferta all’ottava giornata”.

La prima giornata del campionato di serie B

Serie B 2024/25: confermato il calendario asimmetrico, Sansovini: ‘Retrocesse dalla A squadre da battere’

A condurre la serata la giornalista Barbara Cirillo e Dario Vergassola con ospiti d’eccezione gli attaccanti Marco Sansovini, Daniele Cacia e Totò Di Natale. “Le retrocesse saranno quelle da battere. La sorpresa potrebbe essere il Mantova” – ha riferito Sansovini mentre Cacia punta su una riconferma in zona A per il Catanzaro. Durante la cerimonia è intervenuto il presidente della Lega di serie B Mauro Balata che ha confermato la partnership con l’azienda indiana BKT con core business in Italia.

Come già nel corso della stagione scorsa di serie B, la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno (calendario asimmetrico); l’obiettivo principale del calendario asimmetrico è quello di cercare di rispettare il sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, agli eventi locali (fiere, manifestazioni, ecc.) e alle esigenze dei singoli Club. Non ci possono essere più di due “doppiette” (ossia due gare consecutive in casa o in trasferta) per squadra per girone e, nel caso in cui fossero due, una dovrà necessariamente essere in casa e l’altra fuori casa.