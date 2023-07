Edwin Van der sar in terapia intensiva per emorragia cerebrale, i messaggi di Juventus e Ajax

Edwin Van der sar ha avuto un’emorragia cerebrale e attualmente è ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva. Lo rende noto l’Ajax, spiegando che l’ex portiere che ha giocato anche con Juventus e Manchester United è in ‘condizioni stabili’. Ha accusato un malore mentre era in vacanza in Croazia.

Edwin Van der sar si è sentito male mentre si trovava in vacanza in Croazia

“Ulteriori aggiornamenti saranno forniti dal club ‘quando ci saranno informazioni più concrete. Tutti all’Ajax augurano a Edwin una pronta guarigione. I nostri pensieri sono con te” – scrive l’Ajax sui social. Van der sar, 52 anni, attualmente ricopre l’incarico di direttore generale nell’Ajax.

“Forza Edwin“. Così sui social la Juventus, condividendo il tweet dell’Ajax in cui il club olandese ha dato la notizia dell’emorragia subita dall’ex portiere Van der sar. L’ex dg dei lancieri è stato colpito dal malore mentre era in vacanza su un’isola croata ed è stato trasportato in elicottero in un ospedale.