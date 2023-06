Pallacanestro Olimpia Milano, nel cielo splende la terza stella: Virtus ko, euforia Datome

Davanti a 12mila spettatori entusiasti ed al termine di una partita emozionante la Pallacanestro Olimpia Milano ha vinto il trentesimo scudetto superando la Virtus Bologna 67-55 in gara 7.

“È stata una serie bellissima come lo scorso anno. Davanti c’era una squadra fortissima ed è stato un piacere giocare partite di così alto livello. È stata un’annata difficilissima, ma è stato bello regalare il trentesimo scudetto a questa gloriosa società. Sono felice perché vivo per queste partite, anzi viviamo. Non si dorme da due settimane e l’ansia era incredibile” – ha dichiarato Gigi Datome, autore di 16 punti, giocatore dell’Olimpia Milano, ai microfoni di Eurosport.

Raggiante Ettore Messina. “È un risultato bellissimo che dedichiamo ad una società che ci è sempre stata vicina e guidato nei momenti difficili di quest’annata. Abbiamo fatto fatica contro una squadra forte e il pubblico ci ha dato una mano sino alla fine. Complimenti davvero a questi ragazzi per quanto fatto in questa stagione” – ha riferito nel commentare la terza stella dell’Olimpia Milano.