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Paura per Fernando Gago, si sente male durante la conferenza stampa: il video e l’operazione d’urgenza

DiRenato Valdescala

Pubblicato: 20 Giu, 2026 - ore: 17:14 #Fernando Gago malore
Smorfia di dolore per Fernando Gago prima del maloreSmorfia di dolore per Fernando Gago prima del malore

L’ex centrocampista di Roma e Real Madrid ha accusato un forte dolore al petto

Attimi di grande apprensione per Fernando Gago. L’ex centrocampista argentino di Roma, Real Madrid e Boca Juniors, oggi allenatore dell’Universidad de Chile, è stato ricoverato d’urgenza dopo un grave malore accusato al termine della partita vinta per 2-0 contro l’O’Higgins.

Il tecnico, 40 anni, aveva appena concluso la conferenza stampa post gara quando ha iniziato ad avvertire un forte dolore al petto. Le telecamere hanno ripreso anche una smorfia di sofferenza, primo segnale di un problema che ha reso necessario il trasferimento immediato in una clinica di Santiago.

Il malore dopo la conferenza stampa e il ricovero d’urgenza

Secondo quanto riferiscono i media cileni, Gago non era in perfette condizioni già prima della partita, ma aveva comunque deciso di guidare regolarmente la squadra.

Dopo il successo dell’Universidad de Chile, si è presentato davanti ai giornalisti per commentare la gara. Al termine dell’incontro con la stampa, però, le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente.

L’allenatore è stato accompagnato d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a una serie di accertamenti cardiologici.

L’intervento chirurgico e il comunicato del club

Una volta arrivato nella struttura sanitaria, Fernando Gago è stato sottoposto a un intervento cardiovascolare d’urgenza, eseguito nelle ore successive al ricovero.

A rassicurare tifosi e appassionati è stata la stessa Universidad de Chile attraverso un comunicato ufficiale.

Il nostro allenatore Fernando Gago si sta sottoponendo ad alcuni esami cardiovascolari e non dirigerà gli allenamenti. È in buone condizioni ed è costantemente monitorato dal nostro staff medico“, ha fatto sapere il club.

Per precauzione il tecnico resterà ricoverato sotto osservazione nei prossimi giorni.

Chi guiderà la squadra nelle prossime partite

L’assenza di Gago costringerà la società cilena a riorganizzare temporaneamente lo staff tecnico.

Secondo la stampa locale, sulla panchina dell’Universidad de Chile, almeno per il prossimo impegno di Copa Chile contro il Santiago Wanderers, dovrebbe sedere il suo vice, Fabricio Coloccini, ex difensore argentino con una lunga carriera internazionale.

Da campione in campo a tecnico: la carriera di Fernando Gago

Fernando Gago è stato uno dei centrocampisti argentini più apprezzati della sua generazione.

Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Boca Juniors, Real Madrid, Roma e Valencia, oltre a collezionare numerose presenze con la nazionale argentina.

Conclusa l’esperienza da calciatore, ha intrapreso la carriera di allenatore guidando, tra le altre, Aldosivi, Racing Club, Boca Juniors e, oggi, l’Universidad de Chile.

La notizia del ricovero ha rapidamente fatto il giro del mondo del calcio, con centinaia di messaggi di sostegno arrivati da tifosi ed ex compagni, mentre resta alta l’attenzione sulle sue condizioni di salute.

Di Renato Valdescala

Esperienza nello sport e nella cronaca locale con quotidiani salernitani dal 1990. Con il tempo si è dedicato alla cronaca estera analizzando i fatti di maggiore rilievo con spirito critico e irriverente. Si occupa anche di approfondimenti di cronaca nazionale.

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