Chi è Eloy Room, il portiere che regala a Curaçao uno storico punto ai Mondiali con un record da leggenda e un premio al bacio

Eloy Room festeggiato dalla compagna dopo la prestazione da record contro l'Ecuador

Da Nijmegen a eroe di Curaçao, con le sue 15 parate conquista un primato assoluto

Kansas City regala una delle storie più sorprendenti di questi Mondiali. Ecuador e Curaçao chiudono sullo 0-0 nella seconda giornata del Gruppo E, ma il risultato porta soprattutto un nome: Eloy Room.

Il portiere della nazionale caraibica è stato il protagonista assoluto dell’incontro disputato negli Stati Uniti, trasformando la porta di Curaçao in una fortezza praticamente inespugnabile. Con 15 parate, il 37enne ha stabilito il nuovo record di interventi in una partita dei Mondiali disputata nei tempi regolamentari, cancellando un primato che resisteva da quasi mezzo secolo.

Per l’Ecuador è stato un pareggio dal sapore amaro, mentre per Curaçao il punto conquistato rappresenta un risultato che mantiene aperta la corsa verso una storica qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Room è stato premiato come miglior giocatore della partita… Ma il momento più bello e dolce è arrivato quando è stato raggiunto dalla compagna che l’ha festeggiato con un tenero bacio immortalato da telecamere e fotografi.

Il record mondiale: nessuno aveva mai fatto meglio in 90 minuti

La prestazione di Room entra direttamente negli archivi del calcio internazionale.

Il portiere ha respinto ogni tentativo offensivo dell’Ecuador, totalizzando 15 parate in novanta minuti. Un dato che supera il precedente record appartenente al peruviano Ramon Quiroga, autore di 14 interventi contro la Polonia durante i Mondiali del 1978.

Resta davanti soltanto un primato considerando anche i tempi supplementari: quello dello statunitense Tim Howard, che nel Mondiale del 2014 effettuò 16 parate contro il Belgio negli ottavi di finale.

La prova di Room, però, è ora la migliore mai registrata in una gara conclusa nei soli tempi regolamentari, un’impresa che consegna definitivamente il portiere alla storia della competizione.

Dall’Olanda a Curaçao: la carriera del protagonista

Nato a Nijmegen, nei Paesi Bassi, Eloy Room ha scelto di rappresentare Curaçao grazie alle proprie origini familiari, debuttando con la nazionale nel 2015.

Da quel momento è diventato uno dei simboli della selezione caraibica, arrivando a collezionare 74 presenze, un numero che lo colloca tra i calciatori con più partite disputate nella storia della nazionale insieme a Leandro Bacuna.

La sua carriera nei club è iniziata nel Vitesse, dove ha militato a lungo prima di trasferirsi al PSV Eindhoven, con cui ha conquistato il campionato olandese 2017-2018 pur trovando poco spazio.

Nel 2019 è arrivata l’esperienza negli Stati Uniti con il Columbus Crew, squadra con cui ha vinto la MLS Cup 2020. Successivamente è tornato al Vitesse, ha vissuto un breve periodo al Club Brugge e oggi difende i pali del Miami FC, formazione della USL Championship, la seconda divisione del calcio statunitense.

Nel suo palmarès figurano anche la Coppa d’Olanda 2016-2017 conquistata con il Vitesse e il titolo di Eredivisie con il PSV.

L’uomo delle imprese con la maglia di Curaçao

Per i tifosi di Curaçao, quella contro l’Ecuador non è la prima impresa firmata da Room.

Il portiere era già stato decisivo nella Gold Cup 2019, competizione nella quale trascinò la nazionale fino agli storici quarti di finale grazie a una serie di prestazioni di altissimo livello. Il cammino si interruppe soltanto contro gli Stati Uniti, vittoriosi di misura per 1-0.

Tra gli episodi più curiosi della sua carriera internazionale c’è anche l’amichevole disputata contro l’Argentina. In quella sfida, conclusa con il netto successo per 7-0 dei campioni del mondo, Room ricevette la maglia di Lionel Messi, autore di una tripletta.

Oggi, però, l’immagine destinata a restare è quella delle sue continue parate contro l’Ecuador, una prestazione che ha trasformato un semplice pareggio in una pagina memorabile della storia dei Mondiali.

Curaçao sogna ancora: ora c’è la Costa d’Avorio

Grazie allo 0-0 ottenuto a Kansas City, Curaçao conserva la possibilità di inseguire una qualificazione che avrebbe il sapore dell’impresa.

Il prossimo appuntamento sarà contro la Costa d’Avorio, una sfida decisiva per il destino della nazionale allenata dall’olandese Dick Advocaat.

Dopo il record mondiale conquistato contro l’Ecuador, tutti gli occhi saranno ancora puntati su Eloy Room, il portiere che con una serata perfetta ha riscritto la storia della Coppa del Mondo e regalato a una nazione di poco più di 150 mila abitanti uno dei momenti più emozionanti della sua giovane avventura mondiale.