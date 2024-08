Imane Khelif in semifinale tra le lacrime ma l’ungherese lotta: è già medaglia, polemica per la diretta

Ha lottato, subito e dato colpi l’ungherese Hamori ed ha perso ai punti contro una battagliera Imane Khelif che ha provato ad isolarsi dalle polemiche di questi giorni e si è sciolta in un pianto liberatorio al termine dell’incontro che le consentirà di salire sul podio in quanto non è prevista nella boxe la finale 3/4 posto in caso di sconfitta in semifinale.

Imane Khelif ha vinto ai punti contro l’ungherese Anna Luca Hamori dopo 3 round combattuti

Un match ben diverso da quello con l’italiana Carini con l’ungherese che ha provato a ribattere colpo su colpo. Al termine di tre riprese che si sono svolte regolarmente, nei quarti di finale del torneo di di boxe, categoria – 66 kg donne, la pugile algerina iperandrogina Imane Khelif – al centro delle polemiche per la sua partecipazione ai Giochi – ha vinto ai punti il ​​match contro l’ungherese.

Anna Luca Hamori ha incassato una serie di colpi pesanti ma non ha mai barcollato. Anzi è stata l’algerina a sentire il colpo al naso piazzato dall’avversaria nel primo round. Alla lunga però la maggiore incisività di Imane Khelif è stata premiata dai giudici con verdetto unanime (5-0).

Il saluto tra le pugili a fine gara e le lacrime dell’algerina

Non essendo prevista nel programma olimpico la finale per il terzo e quarto posto, l’algerina è quindi sicura di vincere almeno il bronzo. A fine incontro, un saluto tra le due pugili e le lacrime dell’atleta algerina. Nel primo turno, Khelif aveva vinto per il ritiro dopo pochi secondi dell’italiana Angela Carini. Polemica sui social perché il match non è stato trasmesso da nessuna televisione italiana.