Disastro Lindhout in Francia-Italia under 21, Marelli: ‘Fallo di mano e gol difficili da vedere senza tecnologia’

L’olandese Allard Lindhout come Byron Moreno in un esordio da incubo per l‘Italia all’Europeo under 21. La Francia supera gli azzurri nella partita d’esordio grazie alle sviste della terna arbitrale in una manifestazione che non prevede né l’utilizzo del Var né la Goal Line Technology.

Disastroso l’arbitraggio di Lindhout in Francia-Italia under 21, sconfitta con recriminazioni per gli azzurri

Un rigore evidente, un gol transalpino viziato da un fallo evidente ed un gol incredibilmente non concesso in pieno recupero con la palla che aveva oltrepassato la linea. A ciò va aggiunto il delizioso regalo fatto da Udogie a Barcola dopo che Pellegri aveva riacciuffato i blues passati in vantaggio con Kalimuendo. “Francia-Italia Under 21 è la dimostrazione (se mai ce ne fosse bisogno) del fatto che, nel 2023, non è più concepibile una manifestazione di questa importanza senza tecnologia” – ha scritto su Facebook Luca Marelli, ex arbitro e commentatore Dazn.

“Il rigore non fischiato (fallo di mano di Kalulu) e questa rete (foto) non concessa sarebbero stati errori facilmente emendati da VAR e Goal Line Technology”. Marelli è andato nel dettaglio precisando che nonostante la pessima prestazione non colpevolizza Lindhout su su degli errori chiave.

Marelli: ‘Impossibile vedere il fallo di mano live, discorso simile sul gol non gol, tecnologia fondamentale’

“Il fallo di mano, evidente con i replay e con le corrette inquadrature, è praticamente impossibile da vedere live per dinamica, come ho ripetuto un milione di volte. Sul gol/non gol non concesso (pallone che era oltre la linea di porta di un buon mezzo metro) discorso simile: l’arbitro non può mai aver certezza che il pallone abbia oltrepassato la linea, non ha profondità, a maggior ragione (tenete in debito conto questo particolare fondamentale) con un pallone a mezza altezza, senza il riferimento delle linee del campo. L’assistente, inoltre, non poteva avere alcuna certezza sulla posizione del pallone perché il pallone stesso era completamente coperto dal calciatore della Francia.

Sul gol del 2 a 1 francese Marelli rimarca l’errore del direttore di gara. “L’errore è solo dell’arbitro che non ha fischiato (pur in buona posizione) un netto fallo a centrocampo (il VAR non sarebbe intervenuto perché la valutazione sarebbe rimasta quella del campo, avendo l’arbitro visto tutto l’episodio). Insomma, la tecnologia è ormai imprescindibile”.