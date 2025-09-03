Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Sport

Guillermo Ochoa, il caffè e il mancato accordo col Burgos: cosa è successo e dove giocherà l’ex granata

DiRedazione

Pubblicato: 3 Set, 2025 - ore: 23:52 #Burgos, #Messico, #Ochoa, #Salernitana
OchoaOchoa

Il portiere sogna il sesto mondiale con il Messico

A 40 anni, Guillermo “Memo” Ochoa continua a inseguire il sogno di partecipare ai Mondiali del 2026, ma resta al momento senza squadra. Il portiere messicano, simbolo della nazionale, era vicino a firmare con il Burgos CF, club della Segunda División spagnola, ma l’accordo non si è concretizzato.

Il mistero del caffè: Ochoa sparisce prima della firma

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, l’ex portiere della Salernitana avrebbe lasciato il consiglio di amministrazione del Burgos CF con la scusa di andare a prendere un caffè e non sarebbe più tornato per firmare il contratto. Il direttore sportivo Michu non ha confermato ufficialmente questo dettaglio, ma ha sottolineato che il club ha già chiuso la porta sul possibile ingaggio del portiere.

“Non voglio farmi coinvolgere da giocatori che non ci sono. Era una delle opzioni che avevamo, ma non si è concretizzata. Potrebbe firmare con il Burgos o con un’altra squadra, ma non sarà così. Abbiamo già chiuso la porta e siamo molto contenti”, ha dichiarato Michu.

I motivi del mancato accordo

La mancata firma sarebbe legata principalmente alla questione dei diritti d’immagine. Secondo quanto riportato dai media e da Mafer Alonso, Ochoa avrebbe dovuto cedere il 60% dei suoi introiti pubblicitari nel primo anno di contratto, una condizione che il portiere non ha accettato. Il club ha rifiutato di modificare la clausola e Ochoa ha deciso di rinunciare all’ingaggio.

Michu ha aggiunto:

“Il Burgos Club de Fútbol è al di sopra di qualsiasi giocatore, allenatore o direttore sportivo. Indipendentemente da chi ci sia, il mercato continua, il calcio continua.”

Una nuova opportunità in Messico: Querétaro

Parallelamente, il portiere messicano ha valutato un ritorno nella Liga MX con il Querétaro. La squadra messicana gli garantirebbe spazio da titolare e continuità in campo, aumentando le possibilità di partecipare alla Coppa del Mondo 2026 con la nazionale messicana. Gli agenti di Ochoa stanno attualmente trattando con il club di Querétaro per definire i dettagli.

L’obiettivo Mondiale 2026

Nonostante l’incertezza sulla sua squadra, Ochoa resta determinato. Il veterano portiere punta a essere convocato per il suo sesto Mondiale, un traguardo mai raggiunto da nessun calciatore. Attualmente, Ochoa ha già partecipato a cinque edizioni del torneo, a pari merito con grandi come Antonio Carbajal, Lothar Matthäus, Rafael Márquez, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Andrés Guardado.

Al momento, Ochoa è inattivo da oltre tre mesi e mezzo, ma il sogno dei Mondiali del 2026 continua a guidare le sue scelte.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Sport

Rissa al torneo SuperOscar: squadre escluse, le parole dell’aggressore e l’invito di Donnarumma

Set 3, 2025 Redazione
Sport

Aggressione choc a Collegno: padre di 40 anni picchia portiere 13enne durante torneo giovanile

Set 1, 2025 Redazione
Sport

Pagelle Cosenza-Salernitana 1-2: Inglese riscatta il primo tempo opaco e firma il colpo, Villa super

Ago 31, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Sport

Guillermo Ochoa, il caffè e il mancato accordo col Burgos: cosa è successo e dove giocherà l’ex granata

Attualità

‘Stavo per salire’, choc a Lisbona: almeno 15 morti nel deragliamento della funicolare Gloria, italiana ferita

Attualità

Giallo a Salerno: 51enne parcheggiatore abusivo trovato morto in via Clark, indagini in corso

Gossip e TV

Uomini e Donne, Gemma Galgani folgorata da Mario: il sorprendente legame con un volto del trono over

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.