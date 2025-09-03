Guillermo Ochoa, il caffè e il mancato accordo col Burgos: cosa è successo e dove giocherà l’ex granata

Ochoa

Il portiere sogna il sesto mondiale con il Messico

A 40 anni, Guillermo “Memo” Ochoa continua a inseguire il sogno di partecipare ai Mondiali del 2026, ma resta al momento senza squadra. Il portiere messicano, simbolo della nazionale, era vicino a firmare con il Burgos CF, club della Segunda División spagnola, ma l’accordo non si è concretizzato.

Il mistero del caffè: Ochoa sparisce prima della firma

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, l’ex portiere della Salernitana avrebbe lasciato il consiglio di amministrazione del Burgos CF con la scusa di andare a prendere un caffè e non sarebbe più tornato per firmare il contratto. Il direttore sportivo Michu non ha confermato ufficialmente questo dettaglio, ma ha sottolineato che il club ha già chiuso la porta sul possibile ingaggio del portiere.

“Non voglio farmi coinvolgere da giocatori che non ci sono. Era una delle opzioni che avevamo, ma non si è concretizzata. Potrebbe firmare con il Burgos o con un’altra squadra, ma non sarà così. Abbiamo già chiuso la porta e siamo molto contenti”, ha dichiarato Michu.

I motivi del mancato accordo

La mancata firma sarebbe legata principalmente alla questione dei diritti d’immagine. Secondo quanto riportato dai media e da Mafer Alonso, Ochoa avrebbe dovuto cedere il 60% dei suoi introiti pubblicitari nel primo anno di contratto, una condizione che il portiere non ha accettato. Il club ha rifiutato di modificare la clausola e Ochoa ha deciso di rinunciare all’ingaggio.

Michu ha aggiunto:

“Il Burgos Club de Fútbol è al di sopra di qualsiasi giocatore, allenatore o direttore sportivo. Indipendentemente da chi ci sia, il mercato continua, il calcio continua.”

Una nuova opportunità in Messico: Querétaro

Parallelamente, il portiere messicano ha valutato un ritorno nella Liga MX con il Querétaro. La squadra messicana gli garantirebbe spazio da titolare e continuità in campo, aumentando le possibilità di partecipare alla Coppa del Mondo 2026 con la nazionale messicana. Gli agenti di Ochoa stanno attualmente trattando con il club di Querétaro per definire i dettagli.

L’obiettivo Mondiale 2026

Nonostante l’incertezza sulla sua squadra, Ochoa resta determinato. Il veterano portiere punta a essere convocato per il suo sesto Mondiale, un traguardo mai raggiunto da nessun calciatore. Attualmente, Ochoa ha già partecipato a cinque edizioni del torneo, a pari merito con grandi come Antonio Carbajal, Lothar Matthäus, Rafael Márquez, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Andrés Guardado.

Al momento, Ochoa è inattivo da oltre tre mesi e mezzo, ma il sogno dei Mondiali del 2026 continua a guidare le sue scelte.