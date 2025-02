Inter-Fiorentina, perché il VAR non è potuto intervenire sull’errore

Bastoni crossa dopo la linea di fondo

Durante il match tra Inter e Fiorentina, un episodio controverso ha scatenato polemiche tra tifosi e addetti ai lavori. Il cross di Alessandro Bastoni è partito chiaramente oltre la linea di fondo, ma nonostante ciò, l’arbitro Federico La Penna e il suo assistente Moro hanno assegnato un calcio d’angolo ai nerazzurri.

Il corner ha poi portato al gol dell’Inter, alimentando discussioni sull’operato arbitrale e sull’assenza di intervento da parte del VAR. Il match si è concluso con la vittoria dei nerazzurri che si portano ad un punto dal Napoli capolista.

Perché il VAR non è intervenuto

Molti si sono chiesti perché il VAR non sia potuto intervenire per correggere l’errore. La risposta risiede nel regolamento: sebbene il pallone fosse uscito, l’assegnazione del calcio d’angolo non rientra tra gli episodi revisionabili dal VAR. Infatti, quando viene battuto il corner, inizia una nuova azione, cancellando quella precedente. Di conseguenza, il VAR non può più intervenire per correggere una decisione presa nell’azione antecedente, come confermato da fonti regolamentari.

Le reazioni di tifosi ed esperti

L’errore ha scatenato un acceso dibattito sui social e tra gli esperti di calcio. Molti tifosi della Fiorentina hanno espresso il loro disappunto, ritenendo che un episodio del genere abbia influenzato il risultato della partita. Alcuni opinionisti televisivi hanno sottolineato come sia necessaria una revisione del regolamento per permettere al VAR di intervenire in situazioni simili, garantendo maggiore equità nel gioco.

L’interpretazione arbitrale e il futuro del VAR

Secondo il regolamento attuale, il VAR può intervenire solo in situazioni che coinvolgono direttamente una rete segnata, un rigore, un errore d’identità o un fallo da rosso diretto. L’assegnazione errata di un calcio d’angolo, pur essendo un errore evidente, non rientra tra le casistiche previste. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla necessità di ampliare i margini d’intervento del VAR, evitando che errori arbitrali possano incidere pesantemente sullo sviluppo delle partite.

Conclusione

L’episodio di Inter-Fiorentina dimostra ancora una volta i limiti del sistema VAR, che, pur riducendo gli errori arbitrali, non è infallibile e ha ancora delle lacune regolamentari. La discussione su possibili modifiche al protocollo è sempre più attuale, ma per il momento, situazioni come questa continueranno a generare polemiche tra tifosi e addetti ai lavori.