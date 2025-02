Brescia-Salernitana 0-0, pagelle e highlights: Cerri e Bronn gladiatori, Tongya pesce fuor d’acqua

Olzer conclude a botta sicura e colpisce il palo

Un piccolo passo avanti per i granata a Brescia. Un pareggio che non permette ai granata di accelerare ma quanto meno dà continuità di risultati nella speranza che i nuovi si inseriscano quanto più velocemente nello scacchiere tattico di Breda.

Prosegue la striscia positiva di Iervolino

Rispetto alla vittoriosa gara con la Cremonese, il tecnico della Salernitana impiega Caligara a metà campo e sposta Stojanovic a destra in luogo di Ghiglione. Conferma in blocco per il resto dell’undici. Torna in trasferta Danilo Iervolino, in versione talismano nelle ultime due gare all’Arechi. Ad aprile, all’Olimpico di Roma con la Lazio, l’ultima volta del patron. In avvio di partita Cerri reclama un rigore per un fallo di mano di Dickmann.

Al 9′ il Brescia passa con Besaggio ma l’azione è viziata da un’evidente posizione di fuorigioco di Bertagnoli. I campani ci provano con una sponda di Cerri per Raimondo che viene anticipato da Andrenacci in uscita. Risponde il Brescia con un tiro a giro di Olzer che non termina lontano dai pali di Christensen. Nel recupero l’estremo difensore granata si fa trovare pronto su una conclusione di Dickmann.

Il palo salva i granata, chance per Cerri nel finale

In avvio di ripresa la Salernitana si fa vedere dalle parti di Andrenacci con Ferrari che colpisce male e spedisce a lato una conclusione da buona posizione. Olzer ha la palla per sbloccare il risultato dopo una bella galoppata di Dickmann. L’attaccante delle rondinelle centra il palo da buona posizione. La partita non si accende con i granata che si limitano ad amministrare il risultato. Al 30′ gli ospiti si rivedono in attacco con Cerri che lavora un buon pallone per Verde, subentrato a Raimondo, che calcia debolmente e non impensierisce il portiere biancazzurro. L’ex Como ancora protagonista nel finale.

L’attaccante granata difende palla e salta un difensore in area ma il suo tiro cross viene contenuto dalla retroguardia di casa. Polemica al triplice fischio con i granata che si scagliano contro l’arbitro Santoro per non aver fatto battere il calcio d’angolo allo scadere del recupero. La Salernitana conquista un punto al Rigamonti e centra il secondo risultato di fila. Nel prossimo turno i granata saranno impegnati ancora in trasferta sul campo della Carrarese. Il match è in programma sabato 15 febbraio con inizio alle ore 15:00.

Le pagelle: Christensen ancora provvidenziale, gli esterni non brillano

Christensen 6,5: si fa trovare pronto su Dickmann nel finale di primo tempo. Sicuro nelle uscite, dà solidità al reparto arretrato.

Bronn 6,5: cattivo e tonico, concede poco agli avversari e si fa sentire in campo.

Ferrari 6: la fase no sembra alle spalle, spreca una buona occasione ad inizio ripresa.

Lochoshvili 6: attento e concreto. Pronto a mettere una pezza quando Njoh sbanda.

Stojanovic 5,5: dalle sue parti il Brescia sfonda poco anche per merito suo ma in fase offensiva è quasi nullo.

Amatucci 5,5: meno nel vivo del gioco anche perché costretto a sacrificarsi ad un oscuro lavoro in mediana. Breda lo tira fuori dalla contesa e lui esce dal campo rabbuiato. (13′ st Soriano 5,5: a differenza del match con la Cremonese non lascia il segno).

Caligara 6: prova di quantità in mediana con pochi guizzi. Mura un tiro di Bisoli da posizione favorevole. (38′ st Zuccon sv)

Tongya 5,5: generoso ma in mezzo al campo fatica e finisce col trovarsi un pesce fuor d’acqua. Tardiva la sostituzione. (38′ st Hrustic sv)

Njoh 5: Breda lo richiama in panchina dopo la galoppata di Dickmann che propizia il palo di Olzer. Tentenna in fase difensiva, impreciso nelle poche chance in cui si trova a crossare dal fondo. (22′ st Corazza 5,5: si limita anche lui al compitino. Meglio del compagno in fase difensiva)

Cerri 6: rispetto a Raimondo è più attivo e propositivo. Crea dal nulla almeno due situazioni potenzialmente pericolose.

Raimondo 5: impalpabile, con Cerri l’intesa è ancora approssimativa. Riceve pochi rifornimenti ma anche lui appare troppo statico. (22′ st Verde 5,5: strozza una conclusione da buona posizione e poco altro. Dà una mano in fase difensiva).

