Italia under 20, storica finale ai mondiali con il capolavoro del pupillo di Mancini

“Faremo la storia se vinceremo” – così il ct Nunziata dopo lo storica vittoria in semifinale. L’ Italia ha battuto 2-1 la Corea del Sud e approda in finale del Mondiale under 20 in corso in Argentina.

Pafundi decide con una punizione capolavoro la semifinale con la Corea del Sud

La sfida è stata decisa da un capolavoro di un giocatore che ha già stregato Roberto Mancini esordendo in Nazionale A tra lo scetticismo di tanti sportivi. Decisiva la punizione del giocatore dell’Udinese Pafundi che a pochi minuti dalla fine della partita ha battuto un calcio di punizione perfetto al limite dell’area della Corea del Sud.

Il primo tempo era terminato 1-1, con gol di Casadei per gli azzurri e pareggio su rigore dei coreani. Domenica 11 giugno l’ Italia sfiderà l’Uruguay per il titolo con calcio d’inizio fissato per le 23 (diretta Rai 2). E’ la prima volta che gli azzurri raggiungono questo traguardo nella loro storia calcistica.