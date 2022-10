Sorteggio Euro 2024, Italia-Inghilterra da finale a sfida qualificazione per volare in Germania

Da finale di Euro2020 a sfida per qualificarsi all’edizione 2024 della rassegna continentale che si svolgerà in Germania. L’Italia di Mancini è stata inserita in un girone di ferro (raggruppamento C) al sorteggio di Francoforte del 9 settembre in vista dei prossimi Europei nonostante sia riuscita a conquistare le final four.

Nel girone con gli azzurri anche la temibile Ucraina e lo spauracchio Macedonia del Nord

Un risultato che avrebbe dovuto garantire un girone più morbido ed invece gli azzurri si ritroveranno ad affrontare l’Inghilterra, al quale ha conteso l’ultimo Europeo a Wembley, la sempre temibile e orgogliosa Ucraina, lo spauracchio Macedonia del Nord che ha clamorosamente sbarrato la strada per i Mondiali a Immobile e compagni. Il girone è completato da Malta che sta vivendo un momento particolare per il caso Davis Mangia.

“Ero sicuro che avremmo preso una tra Inghilterra e Francia, ma va anche bene. È un girone da 5 abbordabile, non saranno tutte partite semplici ma sono tutte da giocare” – ha dichiarato il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini.

Mancini sicuro: ‘É un girone da 5 abbordabile’

The road to Germany starts now! 🇩🇪🏆



What's your first reaction to the draw?#EURO2024 pic.twitter.com/QAQzVMEhcN — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 9, 2022

Il torneo a 24 squadre si svolgerà in Germania in dieci stadi con i padroni che sono stati esentati dal sorteggio di Francoforte si sono assicurati il ​​posto nel Gruppo A, che prenderà il via all’Allianz Arena del Bayern Monaco il 14 giugno 2024. Si qualificheranno le prime due del girone con 3 ammesse che saranno determinate ai play off.