Kvaratskhelia saluta il Napoli: ‘Al Psg per 70 milioni di euro’

Kvaratskhelia

Kvaratskhelia dal club azzurro a quello parigino per circa 70 milioni di euro. Lo riporta ‘Rmc sport’, aggiungendo che il 23enne attaccante georgiano firmerà con i campioni di Francia un contratto fino al 30 giugno 2029.

In Francia sicuri: trattativa chiusa, Kvaratskhelia firma fino al 2029

Il Psg è “aperto e attento a migliorare la squadra” durante il mercato invernale: lo ha detto Luis Enrique mentre il club parigino stava definendo con il Napoli l’ acquisto di Khvicha Kvaratskhelia. “Questo mercato è diverso da quello estivo – ha aggiunto il tecnico – È difficile puntare al giocatore giusto e noi dobbiamo sfruttare al meglio la nostra rosa. Siamo aperti e attenti a migliorare la squadra in tutte le posizioni”.

Alla domanda sull’ala sinistra del Napoli, Luis Enrique ha respinto la domanda: “Mi piace parlare di giocatori che non sono in squadra, ma non lo faccio” -ha detto. Per quanto riguarda le partenze, l’attaccante francese Randal Kolo Muani e il difensore slovacco Milan Skriniar – che hanno giocato poco dall’inizio della stagione – potrebbero lasciare il PSG questo inverno. Il Napoli dovrebbe sostituire Kvara con Enrico Chiesa che a Liverpool ha trovato pochissimo spazio anche per problemi fisici.