Lecce-Salernitana 2-0, pagelle e highlights: errore pesante per Cabral, Gyomber in difficoltà

Dopo una settimana caratterizzata da veleni e clamorose esclusioni arriva la prima sconfitta dei granata. Il caso Dia ha monopolizzato la vigilia dell’ostico match del Via del Mare con il Lecce con Morgan De Sanctis e Paulo Sousa che hanno dato versioni diverse in relazione all’esclusione del senegalese dall’elenco dei convocati della Salernitana. Provvedimento disciplinare legato alla trattativa con il Wolverhampton per il ds, problema fisico per il tecnico.

Krstovic beffa subito i granata, Candreva spreca a fine primo tempo

Confermato Botheim in avanti, il portoghese ha lanciato i nuovi acquisti Legowski e Cabral dal primo minuto. Fuori per scelta tecnica Mazzocchi. Dopo 6 minuti il Lecce passa con Nikola Krstović che anticipa di testa Gyomber e infila nel sacco. I granata provano a reagire ma è Banda a far tremare i sostenitori campani con una conclusione che viene respinta dal sempre attento Ochoa.

Dopo la mezz’ora l’attaccante montenegrino anticipa ancora i difensori granata ma la palla termina alta sopra la traversa. Gli ospiti si fanno vedere solo per alcune ficcanti incursioni di Cabral, tra i più positivi degli ospiti. Al 43′ la chance più grande per i granata per pareggiare la contesa con Kastanos che serve un pallone d’oro a Candreva che centra Falcone e si dispera.

Banda graziato su Coulibaly, Sousa rivoluziona la squadra

Nella seconda parte di gara la Salernitana prova a tenere il pallino del gioco e protesta per la mancata espulsione i Banda dopo un contrasto con Lassana Coulibaly che sarà costretto ad uscire. Entrano Martegani, Ikwemesi e Mazzocchi e i granata si scuotono intorno al 25′ con Cabral che centra il palo dopo che aveva steccato il pallone in una precedente occasione.

I giallorossi rispondono con una conclusione di Ramadami parata in due tempi da Ochoa. Subito dopo è ancora il portoghese a sfiorare il pari con una conclusione da fuori area sulla quale si fa trovare pronto Falcone. A due dal termine è ancora Cabral ad avere la palla del pareggio ma manda alle stelle dall’altezza del dischetto del rigore.

Cabral centra il palo e spara alle stelle dal dischetto del rigore, Strefezza chiude dagli undici metri

Nel recupero è il Lecce a trovare la rete che chiude la partita dopo una respinta di Ochoa, l’arbitro Massimi viene richiamato dal Var per un tocco di braccio di Cabral. Implacabile Strefezza dagli undici metri. I granata escono dal campo con tanti rimpianti per le occasioni sprecate nella ripresa. La Salernitana tornerà in campo il 18 settembre dopo la sosta nel già delicato match con il Torino all’Arechi con inizio alle 18:30.

Lecce-Salernitana pagelle: Mazzocchi non brilla, Martegani vuole strafare

Ochoa 6,5: sul gol non può nulla, limita i danni nel primo tempo e si fa trovare pronto nella ripresa.

Lovato 6: prova a giocare d’anticipo, rischia ma ha quasi sempre ragione

Gyomber 5: si fa sovrastare in occasione del gol del vantaggio di Krstović che gli crea qualche grattacapo nella prima frazione di gioco. Avvio di stagione complicato.

Pirola 6: poche sbavature, partita solida per il nazionale under 21 (34′ st Tchaoun 5,5: tenta una giocata di fino in area che fa arrabbiare Candreva, il coraggio non riesce ad incidere).

Kastanos 6: quando riesce ad accentrarsi ed a fare il suo ‘mestiere’ più che il terzino crea grattacapi alla difesa salentina. Mette Candreva davanti alla porta. (16′ st Mazzocchi 5,5: da un suo tiro cross nasce il palo di Cabral. L’unico squillo, ci si aspetta altro da lui).

Legowski 5,5: ancora acerbo, non riesce ad incidere sulla manovra granata. (32′ st Bohinen 6,5: entra bene in partita: sfiora il gol con una conclusione dal limite e serve un delizioso cioccolatino a Cabral che spreca clamorosamente).

L. Coulibaly 6: sgasa ad intermittenza ma quando lo fa i padroni di casa tremano. Stoico nel voler restare in campo dopo la botta ricevuta. (16′ st Martegani 5,5: vuole strafare, ma sbaglia tanto. Meglio con l’Udinese).

Bradaric 5,5: Paulo Sousa gli chiede di affondare di più, ma raramente riesce a spingersi pericolosamente in area avversaria.

Cabral 5: fino al gol divorato sarebbe da sufficienza piena. É sfortunato in occasione del palo, l’arbitro punisce con il rigore la deviazione di braccio in area su un tiro che forse sarebbe finito alle stelle).

Candreva 6: pesa sul voto il gol divorato nel primo tempo. Nella ripresa ha un paio di guizzi importanti, peccato che non sempre la squadra lo segua.

Botheim 5: non tira mai in porta ma fa un gran lavoro di movimento cercando di portare a spasso i difensori salentini. Nessuno ne può beneficiare in quanto è l’unico terminale offensivo. (16′ st Ikwemesi 5,5: un paio di sponde e tanta buona volontà, dà un po’ di profondità in più rispetto al norvegese ma anche lui non conclude mai verso la porta di Falcone).

Lecce-Salernitana 2-0, gli highlights

Gli highlights completi di Lecce-Salernitana delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

Krstović anticipa Gyomber…

… e fa 1 a 0

Ochoa salva sulla conclusione di Banda

Krstović anticipa nuovamente i difensori granata ma non inquadra la porta

La grande chance di Candreva sul finire di primo tempo, respinge Falcone

Cabral centra il palo

Ochoa para in due tempi su Ramadami

Falcone para su Cabral

Cabral spreca un rigore in movimento: conclusione alle stelle

Ochoa salva prima del fallo …

… di braccio che ha determinato il rigore con revisione al Var

Il fallo di mani fischiato a Cabral