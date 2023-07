Lecco riammesso in serie B, Di Nunno: ‘Ho sentito papà urlare’, Reggina esclusa, in pole per i ripescaggi ma i tornei potrebbero slittare

“Mio padre è molto contento. Ero con lui quando è arrivata la notizia. L’ho sentito urlare ‘Serie B, Serie B”. Così Cristian Di Nunno dopo il Consiglio Federale della Figc ha riammesso il Lecco in cadetteria.

Il Consiglio Federale della Figc ha riammesso il Lecco, bocciata la Reggina

Semaforo verde per i blucelesti lombardi e Reggina bocciata per la Serie B. Niente Serie C per il Siena. Sono i verdetti emessi dal consiglio federale della Figc dopo i pareri di Covisoc e Commissione criteri infrastrutturali. A sorridere è soprattutto il Lecco, inizialmente escluso per un ritardo nella presentazione di un documento relativo allo stadio della prossima stagione (l’Euganeo di Padova). Il parere positivo della Commissione è stato ratificato oggi dal Consiglio Figc.

Niente da fare, invece, per la Reggina. Il mancato versamento nei tempi previsti dalla Figc di 757 mila euro ha portato la Covisoc a ribadire il suo no. “É vero che esiste una decisione da parte del tribunale dello Stato che ha concesso, su richiesta della società, la possibilità di pagare entro 30 giorni. Ma lo stesso soggetto è a conoscenza del fatto che c’è una scadenza chiara per adempiere a un proprio debito sportivo”, ha sottolineato il presidente federale Gravina.

Brescia verso il ripescaggio in B ma il Perugia farà ricorso, Atalanta B, Mantova e Alcione in serie C

Al posto dei calabresi dovrebbe essere ripescato il Brescia con il Perugia pronto al ricorso. In Serie C l’esclusione del Siena dovrebbe schiudere le porte all’Atalanta Under 23. Reggina e Siena ora avranno 48 ore di tempo per presentare i rispettivi ricorsi . Saranno ripescate anche Mantova e Alcione che giocherà all’Arena di Milano (c’è il via libera). É possibile che l’inizio del campionato cadetto slitti. L’ultima sentenza del Consiglio di Stato potrebbe infatti arrivare a fine agosto e la prima giornata è attualmente programmata per il weekend del 19-20 agosto.