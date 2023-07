Salernitana, calendario serie A 2023/24: c’è ancora la Roma all’esordio, si chiude a San Siro

Con il sorteggio del calendario della serie A la stagione 2023/24 – live sul canale YouTube della Lega calcio – celebra il primo atto ufficiale della nuova stagione che inizierà il 20 agosto con possibili anticipi al 18 e 19 agosto.

Come nelle ultime due stagioni sarà asimmetrico e non prevede scontri tra le prime sette dell’ultima stagione alla prima, alla seconda e alla 38ª giornata oltre che nel turno infrasettimanale feriale (6ª giornata) e nella giornata che lo precede (5ª giornata).

Calendario serie A 2023/24: niente big match alla prima ed all’ultima giornata: il 5 novembre Salernitana-Napoli

Inoltre le gare tra queste squadre, così come i derby, non sono possibili nella 19ª giornata poiché potrebbero coinvolgere squadre che partecipano alla Supercoppa Italiana, le cui gare dovranno necessariamente essere posticipate in turno infrasettimanale. I derby si svolgeranno in giornate differenti.

Definita la prima giornata con i campioni d’Italia del Napoli che saranno di scena a Frosinone. Per la seconda stagione di fila la Salernitana incrocerà la Roma all’esordio. Questa volta si giocherà allo stadio Olimpico. L’Inter riceverà il Monza, la Juventus sarà di scena a Udine.

Gran finale per i granata con Atalanta, Juventus e Milan

Il 5 novembre 2023 si giocherà il derby Salernitana-Napoli all’Arechi in occasione dell’undicesima giornata del campionato di serie A. Il ritorno si giocherà al Maradona il 14 gennaio (1ª giornata). Non sarà un finale agevole per i granata che nelle ultime quattro giornate affronterà Atalanta, Juventus e Milan. All’Arechi arriverà il Verona alla penultima. La stagione dei granata si chiuderà a San Siro il 26 maggio contro i rossoneri.