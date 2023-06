Lorenzo Pirola lascia il segno anche con l’under 21, il granata sblocca il risultato con la Svizzera (VIDEO)

Dopo quello realizzato contro l‘Irlanda Lorenzo Pirola firma il secondo gol in carriera con l’Italia under 21. Questa volta si è trattato di un gol pesante in quanto ha sbloccato immediatamente il risultato nel secondo match del girone dell’Europeo dopo l’immeritata sconfitta con la Francia.

Svizzera-Italia under 21, Lorenzo Pirola sblocca il risultato con un imperioso colpo di testa

Il guizzo vincente del difensore della Salernitana è arrivato con un sontuoso stacco di testa, su angolo di Tonali, che ha sorpreso la difesa elvetica ed ha reso in discesa l’impegno degli azzurri di Nicolato a caccia delle qualificazioni ai quarti di finali e, soprattutto, del pass per le Olimpiadi di Parigi nel 2024 (bisogna arrivare tra le prime tre). Ancora una gioia per Lorenzo Pirola, riscattato dalla Salernitana nei giorni scorsi e fiore all’occhiello della difesa granata, autore di due gol nella stagione appena trascorsa.