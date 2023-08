Lukaku, striscione dei tifosi della Juve: ‘Resta a Milano, non dimentichiamo’, stoccate da Zanetti (FOTO)

I tifosi della Juventus si trovano in posizione contro il possibile arrivo di Romelu Lukaku, ex attaccante dell’Inter. ” Lukaku resta a Milano. Il secondo portiere già lo abbiamo”, è lo striscione firmato dalla “Curva Sud”, apparso nella tarda serata di martedì 8 agosto davanti all’Allianz Stadium di Torino. In un post su Instagram, gli ultras bianconeri sono anche andati oltre: “Noi non dimentichiamo quanto accaduto. Qui non sarai mai il benvenuto”.

Dell’attaccante ha parlato anche Javier Zanetti in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Il vicepresidente dell’Inter non ha nascosto la delusione. “Per ciò che il club ha fatto per lui ci aspettavamo un altro tipo di comportamento. Come professionista e uomo. Lui ha diritto di andare dove vuole, ci mancherebbe, bastava solo dirlo per tempo. Nessuno, però, è più grande del club e nel costruire una squadra devi sempre considerare chi metti in spogliatoio” – ha riferito l’argentino.